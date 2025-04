Összeégett holttestet találtak egy kiskunmajsai víztározónál

holttest;Kiskunmajsa;összeégett ember;

2025-04-07 14:20:00 CEST

Vannak arra utaló jelek, hogy gyilkosság történhetett.

Ismeretlen, összeégett holttestet találtak hétfő reggel Kiskunmajsán, egy víztározó mellett - számolt be a Baon, hozzátéve, a rendőrség szalaggal lezárta a környéket, tilos a belépés.

A lap értesülései szerint a holttestet egy, a közelben dolgozó közmunkás találta meg. Ő elmondta, hogy a közelben dolgozott, amikor a víztározó melletti domb oldalánál füstre lett figyelmes. Megközelítette a helyszínt, és látta, hogy egy emberi forma. Először azt hitte, hogy egy bábu, a derekánál még égett, és néhány marék homokkal gyorsan eloltotta. Csak ezt követően szembesült azzal, hogy valójában egy holttestet talált.

A férfi tárcsázta a segélyhívót, a kiskunmajsai tűzoltók és a rendőrök pedig rövid időn belül ki is érkeztek. A lap szerint az összeégett holttest egy nő lehetett, és több más gyanús jelet is találtak a környéken: a szemtanú szerint ugyanis a holttest közelében egy nagy konyhakést, egy öngyújtót és egy műanyag palackban benzint is találtak.