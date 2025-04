Nem jött össze a provokáció a Megafon propagandistájának, kínos videók készültek a Tisza Párt füredi fórumáról

provokáció;megafon;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-04-07 21:47:00 CEST

Senki sem akarta bántani a megafonost.

Alig várta a Megafon hírhedt propagandistája, hogy valaki bántsa a Tisza Párt balatonfüredi fórumán, de ez elmaradt – írja a 444.hu.

A párt elnöke, Magyar Péter közzétett egy olyan videót is, amelyben négy percen keresztül ekézi Bohár Dánielt, aki több alkalommal is elmosolyodik, ám az idő legnagyobb részében némán tűri az ellenzéki politikus felé intézett kirohanását. A portál szerint a tiszás tömegben álló provokátor abban reménykedett, hogy valaki megüti – ez azonban nem következett be. Pedig már egy nappal korábban is olyan szöveggel hergelt, hogy a tiszás keménymag végtelenül agresszív, és „sértegetések olyan szintjét engedik meg maguknak, ami a legalja.” Ehhez képest az ellenzéki politikus által közzétett videóban nem hallani egyetlen beszólást sem.

Bohár maga is közzétette saját videóját az eseményről. Ezen állítása szerint egy olyan férfi látható, aki Magyar Péter testőre. A 444 megjegyzi, hogy a férfi nem üti meg a propagandistát, aki ennek ellenére áldozati hangnemben kéri számon, hogy miért ütögeti őt. Ám az erőszak ezt követően is elmarad. Ezután azt kérdezi, miért mondott neki olyat, hogy „szét foglak...”. Ilyen a videón mindenesetre nem hallható, csupán annyit mondott az állítólagos testőr Bohárnak, hogy „ne idegesítsél föl.”