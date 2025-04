hídfoglalás;

2025-04-08 16:40:00 CEST

Hadházy Ákos az Indexnek nyilatkozik, megint ugyanazt: – Ez nem a Pride-ról szól, hanem arról, hogy minden nekik nem tetsző tüntetést betiltsanak. Tudjuk, hogy valakinek kellemetlenségeket okozunk, de értük is tüntetünk. Most érezhetik, hogy milyen amikor a jogaikat korlátozzák. Mi most erre csupán rákényszerülünk, mert a mi jogainkat korlátozzák. Ma elszántságot és határozottságot akarnak mutatni – mondja.