hídfoglalás;

2025-04-08 16:50:00 CEST

Sajnos a hideg nem segíti a tüntetést, de amit tudok mondani, hogy 12 órán keresztül biztosan itt leszünk, ami ilyen időben már sportérték – mondja a Népszava kérdésére a független parlamenti képviselő. Szerinte ha a jövő héten sem engedélyezik a 24 órás demonstrációt, „válaszokon” fognak elgondolkodni. Hogy ez mit jelent? Nem fognak az engedéllyel foglalkozni, hanem akkor is 24 órát maradnak majd, később pedig akár hosszabb ideig is. A polgári engedetlenség is belefér.