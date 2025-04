tüntetés;Holoda Attila;hídfoglalás;

2025-04-08 19:29:00 CEST

Holoda Attila, az Orbán-kormány korábbi helyettes államtitkára videóüzenetben jelentkezett be. Arról beszélt, nem igaz, hogy csak az oroszoktól lehet gázt vásárolni, s ugyanez igaz az olajra is. Orbán Viktor annak idején azt mondta 2007-ben, hogy ne legyünk a Gazprom legvidámabb barakkja. Hát nem lettünk. Mi lettünk a legszomorúbb, a legkevésbé összetartóbb, egymást maró és egymást nem szerető és gyűlölköző barakka. Ez lett az Orbán Viktor ígéretéből - fogalmaz. Megjegyzi, ezért fontos az, hogy mindannyian kimondjuk, és éljünk a gyülekezési jogunkkal, amit most korlátozni akarnak, hogy hazudnak, s nem tudják abbahagyni a lopást. Ellopják a pénzünket, ellopják az országunkat, és ellopják a jövőnket, hogyha hagyjuk - teszi hozzá.

Beszéde végén magyar felirattal a Gazprom himnusza csendült fel, amelyet a kivetítőn magyar felirattal tekinthettek meg.