hídfoglalás;

2025-04-08 22:03:00 CEST

A rendőrök egy idő után megunták a patthelyzetet, és a tüntetők bekerítésével próbálkoztak. Emiatt több tüntető elkezdett menekülni az Irinyi József utca felé, amit a rendőrök ki is használtak, leszorították az úttestről a maradókat, és el is kezdték igazoltatni őket. Lelépni enélkül nem is lehet.

Két szervező a Telexnek azt mondta, közlekedési szabálysértés és gyülekezési joggal való visszaélés miatt szabálysértési eljárást indítottak ellenük.