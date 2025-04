Magyarországon védtelenek maradnak a droghasználó gyerekek

Magyarország;gyermekvédelem;drog;

2025-04-11 05:50:00 CEST

Nem időben és nem jól reagál a droghasználó fiatalokra a gyermekvédelem a szakember szerint. Gyakran az intézetben válnak függővé a fiatalok.

Csak akkor reagál a droghelyzetre a gyermekvédelem, amikor már nagy a baj, és akkor sem jól. A bagi és dányi romatelepen élő fiatalokat támogató Bagázs Egyesület társelnöke, szakmai vezetője mondta ezt lapunknak. Both Emőke kijelentette: ezen a területen az alapellátás eszköztelen, kapacitás és forráshiányos, ahogy a szakellátás és a nevelőszülői rendszer is. Mint ismert, április elsején nyújtotta be Horváth László fideszes országgyűlési képviselő, kábítószer-kereskedelem felszámolásért felelős kormánybiztos a parlamentnek a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének és népszerűsítésének tilalmával összefüggő törvénymódosításokat kezdeményező javaslatot. A javaslat vitája szerdán kezdődött el a parlamentben. Az indoklás szerint a kormány zéró toleranciát hirdetett a kábítószerek ellen a használat és terjesztés szempontjából is.

Ám a megelőzésnek és a rehabilitációnak alig jut szerep, így érdemi változás nem várható.

Both Emőke szerint a gyerekvédelmi alapellátásnak feladata lenne, hogy észrevegye, ha egy kiskamasz drogot használ és arra adekvát reakciót adjon. Az, hogy ez nem történik meg nem feltétlenül a helyi szakemberek hibája, sokkal inkább a létszámhiány és az eszköztelenség az oka. Legalább 25 család tartozik egyetlen alapellátásban dolgozó gyermekvédelmi szakemberhez. Intézmény is alig van, ahová el lehetne küldeni a fiatalt. A terápia, rehabilitáció önkéntes, de nem minden gyerek áll arra készen, hogy erről képes legyen dönteni. De, ha el is jut a megfelelő terápiás intézménybe, ha utána hazaköltözik a droghasználattal fertőzött szegregátumi lakóhelyére, nagy eséllyel újra visszaesik. Számukra a zárt intézet megoldás lehetne, de nem véglegesen, és nem hosszú távon a gyerek életkorához, szükségletéhez, helyzetéhez igazítva. Ilyen lehetőség viszont nincs – mondta. Amikor végül kiemeli a gyermekvédelem a fiatalt a családból –, ha egyáltalán jut számára férőhely –, általában már életveszélyben van, bűncselekményeket követ el. A többnyire szegregátumokból kikerülő, hátrányos helyzetű droghasználókat automatikusan valamelyik nagy intézmény fogadja, hiszen speciálisan képzett nevelőszülők nincsenek. A tömegintézményben viszont szakellátás, támogatás, terápia helyett fegyelemre, hierarchiára épülő rendszer várja őket.

Kardos Tamás, a TASZ drogjogi szakértője azt írta a témában: ha a kormány meg akarja védeni a fiatalokat a drogok káros hatásaitól, akkor egy átgondolt stratégiára lett volna szükség, ám ilyennel csak Magyarország nem rendelkezik az Európai Unióban. A politikai szemfényvesztésre épülő új törvény helyett a szakemberek, szakmai szervezetek évtizedek óta megfogalmazott tudására kellett volna építeni, amely a távlati célokat szem előtt tartva az aktuális kihívásokra is reagál. Ehelyett az új drogtörvény a tervezet szerint rendészeti kérdést csinál szociális és gyermekvédelmi problémákból. Megjegyezte: ugyan a kormány szinte minden döntését a „gyermekvédelem” jelszavával indokolja, e módosítással sem nyújt valódi védelmet a gyerekeknek. Hangsúlyozta: a TASZ ügyfelei között is vannak olyan szegregátumokban élő kisgyerekek, akikkel a gyermekvédelmi alapellátás nem tud mit kezdeni. Hiába emelik ki őket a családjukból, az intézetekben sem kapnak valódi segítséget. Bár a törvény szerint ezekben elérhetőnek kellene lennie a drogrehabilitációnak, a valóságban a szolgáltatások nem működnek, sőt, gyakori, hogy épp ott válnak függővé a fiatalok.

Lapunkban megírtuk: elsőfokon pert nyert a gyermekvédelmi intézményekben súlyosan bántalmazott fiú ügyében a Társaság a Szabadságjogokért. A most 22 éves, mélyszegénységbe született Ricsi egyedül élt az utcákon, a telepi drogterjesztés áldozataként drogfüggővé vált, életveszélyben volt, így került a zártan működő Kalocsai Gyermekotthonba. Itt a frissen bekerülő gyerekeket a nevelők hallgatólagos beleegyezésével a társak veréssel „betörik”, így történt ez Ricsivel is. A büntetés eszköze volt még a gumiszobába zárás, vagy a sötét, hideg elkülönítő szoba is, ahol 24 órát kell eltölteni alsónadrágra vetkőzve. A 2021-ben indult eljárás végén a Fővárosi Törvényszék kimondta, a minisztérium és a fenntartó megsértette a fiú egyenlő bánásmódhoz való jogát azzal, hogy nem biztosítottak számára megfelelő nevelőszülői ellátást. A gyermekotthonok pedig a testi épséghez és egészséghez fűződő személyiségi jogait sértették meg, mert nem nyújtottak számára drogrehabilitációt, és folyamatosan bántalmazó, megfélemlítő környezetnek tették ki.