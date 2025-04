Száj- és körömfájás: a víruskutató szerint szinte nulla az esélye annak, hogy az egész egy kémcsőben kezdődött

vírus;járvány;fertőzés;Gulyás Gergely;virológus;kémcső;Kemenesi Gábor;száj- és körömfájás;

2025-04-10 16:07:00 CEST

Gulyás Gergely azt állítja, nem zárható ki, hogy mesterségesen állították elő a vírust, Kemenesi Gábor szerint viszont a járvány pakisztáni eredetű lehet.

A nullához közelít annak a lehetősége, hogy kémcsőben rakták volna össze a Magyarországon terjedő ragadós száj- és körömfájás vírust – mondta a Qubitnek Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón arról beszélt: nem zárható ki, hogy a száj- és körömfájás vírus nem természetes úton jött létre, hanem mesterséges úton állíthatták elő. Amikor arról kérdezték, hogy mire alapozza ezt a feltételezést, azt felelte, hogy egy nem megerősített és nem leírt szóbeli közlésről van szó egy külföldi labortól. „A kérdés az, hogy egy állatban, vagy egy kémcsőben jött-e létre” – mondta a miniszter.

Bár a kémcsőben kreált vírus képe nagyon kedvelt téma az összeesküvés-elméletek hívei körében, valóban fordult már elő olyan a ragadós száj- és körömfájás vírus esetén, hogy egy korábban laboratóriumban használt törzs okozott kisebb járványt. Ez még 2007-ben történt az Egyesült Királyságban, és egy laboratórium rossz szennyvízkezeléséhez volt köthető – magyarázta Kemenesi Gábor.

A lap cikke szerint az európai referencialaboratórium vizsgálatának eredményéről annyit tudni, hogy a magyarországi vírus egy 2018-ban, Pakisztánban észlelt változattal áll legközelebbi rokonságban, amely az ázsiai országban egyébként folyamatosan jelen van és fertőzi az állatállományt. A szakember szerint a most nálunk pusztító járvány is pakisztáni eredetű lehet, de ezt egyéb nyomozásnak kell feltárnia.

Magyarországon ötven év után egy hónappal ezelőtt jelent meg a rendkívül ragályos, ám az emberre veszélytelen száj- és körömfájás. A fertőzés Kisbajcson ütötte fel a fejét, majd Szlovákiát is elérte, az ország pedig több határátkelőhelyet is lezárt, ahogy Ausztria is. A legfrissebb kormányzati tájékoztatás szerint nagyjából 11 ezer állat érintett.

Ahol igazolják a fertőzést, ott az állomány teljes felszámolására került sor a járvány megfékezéséért, ami hatalmas károkat okoz a mezőgazdaságnak. Gulyás Gergely a Kormányinfón arról is beszélt, hogy senki nem tudja megmondani, hogy sikerül-e itt megállítani a vírust, vagy továbbterjed. A gazdáknak leginkább az állattelepek újratelepítésében akarnak segíteni, ehhez módosítani kell a kártalanítási szabályokon, az állam mind a négy telepen teljes kártérítést fizet a leölt állatok után.