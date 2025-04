Orgonaszó az éjszakában

fesztivál;zene;orgonakoncertek;

2025-04-11 09:32:00 CEST

A párizsi Notre-Dame-székesegyház orgonistája már e hónap végén több városban is ad koncertet.

A 2019-ben útjára indult Orgonák éjszakája programsorozat célkitűzése, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg a hangszerek királynőjét. Ezért az események sokszor messzire távolodnak a templomoktól. Ez idén is így lesz: hallható lesz (elektromos) orgona a Fővárosi Nagycirkuszban, vagy a Széchenyi gyógyfürdőben, valamint színházakban, de akár dunai sétahajón és a Balaton közepén is. Ismét lesz teherautó platóján utazó orgona is, amely köztereken szólal meg, például a Deák-téren az óriáskerék mellett. A Filharmónia Magyarország és a bécsi Collegium Hungaricum sajtótájékoztatón mutatta be csütörtökön a június 7-én tartandó Nemzetközi Orgonák éjszakája és a június 8. és 15. között zajló Con spirito egyházzenei fesztivál programjait.

A külföldi Liszt Intézetek és magyar nagykövetségek együttműködésével tavaly nemzetközivé vált az Orgonák éjszakája, idén is több országban rendezik meg – mondta el Szamosi Szabolcs orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.

A Con spirito egyik kiemelt szereplője a párizsi Notre-Dame-székesegyház orgonistája, Olivier Latry lesz, aki már e hónap végén több városban, Pécsen, Szegeden, Veszprémben és Budapesten is ad koncertet. Műsorán Bach és francia szerzők mellett a végén helyet kap szabad stílusú improvizációja. A fesztivál sztárvendége José Cura lesz.

Mint Szamosi Szabolcs a sajtótájékoztatón elmesélte: amikor a felkéréssel megkereste a világhírű argentin tenoristát, az ő kifejezett kérésére vállalta, hogy a hangszeres partnere lesz – június 7-én délután Révkomáromban, este a Mátyás templomban lépnek fel. A hazánkban már sokszor szerepelt Cura most lép fel először templomban orgonakísérettel, egyházi műveket adva elő.

Szamosi Szabolcstól azt is megtudtuk, az Orgonák éjszakája alkalmából országszerte több száz helyszínen szólal meg Ott Rezső Toccata Fantasia Festival című alkotása, amit a szervezők felkérésére erre az alkalomra írt. A Con Spirito Fesztivál keretében négy hangversenyt ad Magyarországon a Westminster Katedrális Kórusa, amely a világon az egyetlen, rendszeres liturgiai szolgálatot is ellátó katolikus fiúkórus.