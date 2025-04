Átgondolatlan és drága, de mindenki üdvözli az Orbán-kormány tervét a kistelepülési palackautomatákról

Magyarország;települések;Mohu Mol;visszaváltható palackok;

2025-04-11 09:59:00 CEST

A 3155 magyarországi település közül mintegy kétezerben hiányozhat a palackvisszaváltó automata. Gépenként mintegy tízmillió forintos telepítési költséggel számolva a friss kormányzati terv mintegy 20 milliárd forintba kerül.

Az Orbán- kormány a bankautomatákhoz hasonlóan palackvisszaváltó gépeket is telepíttetne minden hazai településre – közölte a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. Mivel az elképzelés nem szerepel a Mollal kötött hulladékkoncessziós szerződésben, az a nemzetgazdasági tárca tárgyalásai függvényében „állami hozzájárulást is igényelhet”.

Lapunk megkeresésére üdvözölte a tervet Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke, Mátészalka polgármestere. A palackvisszaváltás tavalyi bevezetése óta számos polgármestert hallott panaszkodni, hogy az általa irányított településen nincs visszaváltási lehetőség, ami főképp az idős, nehezen utazó lakosok életét könnyítené meg. De minden visszaváltott palack csökkenti az illegális szemetelés vagy akár a kukákba dobott hulladék mennyiségét is – fűzte hozzá. Felvetésünkre mindemellett nem nevezte perdöntő szempontnak, hogy a visszaváltás géppel, kézi eszközökkel, vagy épp, a mozgópostához hasonlóan, adott ideig ott tartózkodó gépjármű segítségével valósul-e meg. Bár minden település helyzete más, szerinte a helyhatóságok döntő többsége a megvalósításhoz anyagi forrásokkal nem tud hozzájárulni. Megfelelő javadalmazás fejében viszont akár helyiség, akár munkaerő biztosítása felmerülhet.

Bár Gödre két kisboltjában is üzemel kézi visszaváltás, illetve sokan a közeli Kaposvárra vagy Dombóvárra járnak tőlük vásárolni, Gelencsér Gábor, a Baranya vármegyei, 800 lelkes település polgármestere megkeresésünkre szintén üdvözölte a tervet. Igaz, az önkormányzat anyagilag és helyiséggel sem tudna hozzájárulni a megvalósításhoz.

Dicső László, a 300 lelkes Alsómocsolád polgármestere kistelepülések esetén elegendőnek tartaná a kézi visszaváltást, amelynek vonzerejét szerinte a kezelésiköltség-térítés emelésével lehetne fokozni.

A 3155 hazai településből körülbelül kétezerben hiányozhat a palackvisszaváltó automata – vélekedtek lapunknak szakértők. Gépenként mintegy tízmillió forintos telepítési költséggel számolva így a friss kormányzati terv mintegy 20 milliárd forintos összkiadást igényelhet. Bár egyikük úgy fogalmazott, hogy a Mohu évi több száz milliárdos árbevételébe ez beleférhet, a jelek szerint az ügy kapcsán maga a kormány vetette fel a magáncég állami támogatásának lehetőségét. Ennek esélyét növelheti a Mohu tavalyi, állítólagos több tíz milliárdos vesztesége. Akadt, aki a palackgyártók által fizetendő, szintén a Mohuhoz befolyó úgynevezett DRS-díj vagy akár a most 50 forintos palackdíj emelését javasolná, utóbbi „bennragadó” hányadából tartva fedezhetőnek a kistelepülési automaták költségeit. A legkisebb és a nagyvárosokhoz közeli települések esetén az ár és az üzemeltetési nehézségek miatt szakmai forrásaink értelmetlennek tartották az automaták kihelyezését: szerintük a kézi vagy a „mozgó” visszaváltás egy megfelelő, ellenben nagyságrendekkel olcsóbb lehetőség.

Az üggyel kapcsolatos tegnapi megkeresésünkre eddig sem a nemzetgazdasági tárcától, sem a Mohutól nem érkezett válasz.

Önként eddig kevesen jelentkeztekA törvény eddig csak a 400 négyzetméternél nagyobb élelmiszerboltokban tette kötelezővé automaták üzemeltetését. Bár önként kisebb boltok is csatlakozhatnak, alacsonyabb forgalmi előrejelzés esetén a Mohu a legegyszerűbb kiszerelésben is mintegy tízmillió forintba kerülő automata helyett csak úgynevezett kézi visszaváltást engedélyez. Előbbi palackonként 7,5, utóbbi 5 forint úgynevezett kezelési díjat biztosít az átvevőpontnak. Bár januárban a Mohu úgy nyilatkozott, hogy „az ország településeinek jelentős részén elérhető a kézi vagy gépi visszaváltás”, illetve továbbra is várják a jelentkezőket, a kistelepülési lehetőség hiá­nyát sokan a kezdetektől a rendszer egyik gyengeségének tartották. Korábbi értesülésünk szerint a Mohu idén márciusig 3700 gépi mellett 1500 kézi visszavételi ponttal szerződött.