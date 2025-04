Szemétmatek

szemét;Rákosrendező;

2025-04-12 06:00:00 CEST

Elakadt a rogáni Rákosrendező-gramofon. Hónapok óta mindig ugyanabba a barázdába ugrik a tű. Karácsonyék hordják el a szemetet. Ezt szajkózza vissza Szentkirályi Alexandra, amikor a fővárosi költségvetés módosítását kéri, nem kicsit álságos módon, hiszen fővárosi képviselőként jól tudja, hogy egyetlen betervezhető fillér sincs erre az idei büdzsében. Ezt üzengeti Lázár János építési miniszter is, mondván: a MÁV elkezdte a „vasúti szakanyag” elszállítását, most „a Főváros is tegye a dolgát, vigye el a maga részét: a telekkel együtt megvásárolt szemetet!”.

Lázár János csúsztat egy kicsit. Nem sokat, csupán néhány milliárdnyit. A fővárosi önkormányzat nem vette meg a szemetet a területtel együtt. Lehetett volna így, elvégre a nyomott ár mögött húzódhatott volna az az indok, hogy a vevővel végeztetik el, amit a MÁV-nak, az államnak, mint a terület gazdájának sok éve meg kellett volna tennie. Csakhogy az eredetileg arab befektetőkkel kötött üzlethez készült szerződésben szerepel egy előzékeny kitétel, miszerint az ingatlanokat terhelő környezeti károk és hulladékok kezelése nem automatikusan a vevő dolga, arról a felek külön megállapodást kötnek. Sőt, ha a kármentesítés költsége meghaladja a vételár 50 százalékát, akkor a vevő el is állhat az üzlettől.

A szemét-ügy ettől függetlenül fogós kérdés. A főváros szerint a hulladék elszállításának és a kármentesítésnek a költségét a szennyező elve alapján az államnak kell állnia. A MÁV – még az arab üzlet idején - tett is erre egy halvány kísérletet: tendert írt ki a szennyezés felmérésére, illetve a 130 hektáros terület megtisztítására. Az elsőre érkezett ajánlatok 200 milliótól 2 milliárdos vállalási árig szórtak. A második tender árait nem is összesítették, mert már a rész-számok is riasztóak voltak. A területről a korábbi lézeres felmérés alapján 190 ezer köbméter hulladékot kellene elhordani, Lázár 330 ezer köbméterről beszél. A kisebb mennyiséggel számolva - anyagtípustól függően - ez cirka 152 ezer-342 ezer tonna. (330 ezer köbméternél akár 500 ezer tonna is lehet.)

Összehasonlításul: a fővárosi hulladékszállításra alkalmas eszközök elvi kapacitása évi 3460 tonna volt 2023-ban, mielőtt átadták a gépparkot a MOHU-nak. A Rákosrendezőn felgyűlt háztartási hulladék, sitt és egyebek elszállításához persze nem kellenek speciális célgépek, kell viszont a hulladékot fogadni képes telep és persze cég, amelyik elhordja azt. A BKM erre a megmaradt köztisztasági ágazatával aligha lesz elég. (A főváros által tervezett lakossági szemétszedési akció hatékonyságára most ne térjünk ki.) Még egy adalék: az Óbudai Gázgyár évtizedek óta húzódó kármentesítésének költségét 2017-ben 20 milliárd forintra becsülték. Azóta volt egy kis infláció, így ez ma már sok milliárddal több. Onnan 200 ezer tonna szennyezett talajt kellene elhordani 21 hektárról. Rákosrendező ennél sokkal nagyobb tétel lesz. Kérdés, hogy tud-e a főváros – megfizethető lakhatási feltételekkel megtűzdelve – annyira csábító ajánlatot tenni, hogy az ingatlanfejlesztőknek megérje.