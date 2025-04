A lelepleződés hete

hazugságvizsgáló;

Hazugságvizsgáló

Azt állította Orbán Viktor (Facebook-posztjában egy tiszás képviselőnő brüsszeli megszólalásáról, amely szerint az uniós támogatások megvonása rontotta a magyarok anyagi helyzetét, és közvetve hozzájárult az ellenzék erősödéséhez), hogy „ez a magyar demokrácia sötét napja. Ma lelepleződött, hogy a Tisza Párt képviselői a magyarok ellen dolgoznak. Akik a magyarok ellen dolgoznak Brüsszelben, tűnjenek a magyar közéletből!”

Ezzel szemben a tény az, hogy a Tisza képviselői nem a magyarok, hanem az Orbán-kormány ellen dolgoznak. Szerintük az uniós támogatásokat a magyarországi korrupció és a jogállamiság lebontása miatt függesztették fel, ők pedig kormányra jutásuk után hazahoznák a befagyasztott pénzt. A magyarok ellen tehát nem ők, hanem Orbán dolgozik, aki látványosan nem törekszik megegyezésre az unióval, és azt sem bánta, hogy az ország már végérvényesen elveszített több száz milliárd forintnyi uniós támogatást. Hűtlenül kezeli a mi pénzünket, és ezt mi bánjuk. Ezek bizony a magyar demokrácia sötét évei. Kinek is kellene eltűnnie a közéletből?

Azt is állította Orbán (a Kossuth rádióban), hogy „vége van annak a korszaknak, amikor a háborúra vagy az inflációra hivatkozva ki lehet zsebelni a magyarokat”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nincs vége, ugyanis az Orbán-kormány eddig is ezt tette, és most is ezt teszi. A háborúra hivatkozva hizlalta fel Európa legnagyobb inflációját, az áremelkedéssel pedig évek óta zsebeli ki a magyarokat. Ki van ez találva. A korszaknak nincs vége, de talán jövőre vége lesz.

Azt állította Szijjártó Péter külügyminiszter (Facebook-oldalán az amerikai vámemelések felfüggesztésére reagálva), hogy „ismét igazunk volt/van. Egyetlen uniós tagállamként nem szavaztuk meg Brüsszel ellenvámjait az Egyesült Államokkal szemben, este pedig Trump elnök 90 napra felfüggesztette a vámok alkalmazását azon országokkal szemben, amelyek nem léptettek életbe ellenvámokat. Nem megmondtuk?”

Ezzel szemben a tény az, hogy megmondták ugyan, de a másik 26 uniós tagállam is megmondta ennek az ellenkezőjét, és Trump elnök mégsem büntette meg az EU-t, bár bizonyára tudomást szerzett az ellenvámok bejelentéséről. Szijjártónak azonban akkor is igaza van/volt, ha nincs. Csak mindig az a másik 26 az idióta.

Azt állította Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (a Magyar Atlanti Tanács konferenciáján), hogy a világrend megváltozása történelmi lehetőség Magyarország számára, amely 100 éve minden változásból rosszul jött ki, most azonban rajtunk is múlik, milyen lesz az új világ.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem jöttünk ki rosszul minden változásból, hiszen a Szovjetunió és a kommunista rendszer összeomlása szabadságot és gazdasági erősödést hozott a szabad Magyarországnak számos nehézség és válság ellenére is. Sajnos azonban az elmúlt 15 évben a Fidesz-kormány fokozatosan létrehozta az önkényuralom régi/új rendszerét, és ha rajta múlik, az országot Európa helyett az orosz, a kínai meg a váratlanul berobbant amerikai önkényúrhoz akarja kötni. Ha hagyjuk. Mert ebből aztán tényleg rosszul jönnénk ki.