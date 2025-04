Meghalt Tiffán Zsolt

gyász;Tiffán Zsolt;

2025-04-12 11:46:00 CEST

A volt fideszes parlamenti képviselő és kormánybiztos hatvanéves volt.

Elhunyt Tiffán Zsolt, a Baranya Vármegyei Önkormányzat egykori elnöke, Baranya korábbi országgyűlési képviselője és kormánybiztosa – közölte szombaton a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke, Őri László .

Tiffán Zsolt 1965-ben született Villányban, és a híres Tiffán borászdinasztia tagjaként vált ismertté. A Kaposvári Tanítóképző Főiskolán szerzett diplomát, majd 1987 és 1995 között testnevelő tanárként dolgozott a helyi általános iskolában. Ezt követően teljes egészében a családi borászat, a Tiffán Ede és Zsolt Pincészet irányításának szentelte energiáját. Politikai pályája 1998-ban indult, amikor csatlakozott a Fideszhez, és létrehozta a párt villányi alapszervezetét.

2004-től a Baranya megyei választmány elnöki pozícióját töltötte be, majd 2010-ben a Fidesz–KDNP színeiben országgyűlési képviselővé választották. A Parlamentben a Mezőgazdasági Bizottság tagjaként, illetve a Szőlészeti és Borászati Albizottság elnökeként tevékenykedett. 2012 és 2014 között a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlését is vezette. 2014-ben miniszteri biztosként az Ős-Dráva Program irányítását bízták rá, amely a dél-baranyai Ormánság átfogó fejlesztését tűzte ki célul. Politikai tevékenysége során Tiffán Zsolt többször is határozott véleményt fogalmazott meg, például 2015-ben, amikor nyilvánosan bírált két baranyai politikust, akiket „maffiózóknak” titulált. Az utóbbi években a közélettől visszavonultan élt.