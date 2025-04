„Ennek a rohadt rendszernek egyetlen centet sem lenne szabad kifizetni” – Hadházy Ákos védelmébe vette Kollár Kingát

uniós pénzek;Hadházy Ákos;Kollár Kinga;

2025-04-12 12:43:00 CEST

Úgy véli, a történtekből az a tanulság, hogy hiába próbál valaki árnyaltan fogalmazni, a propaganda mindenképpen talál vagy kreál valamit, amibe bele lehet kötni.

„Természetesen – mint minden józan embernek ebben az országban – védelmembe kell vegyek egy tiszás képviselőt: a Kollár Kinga ellen indított kormánypárti kampány igaztalan és aljas” – közölte egy szombati bejegyzésében Hadházy Ákos.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője nemrégiben egy brüsszeli bizottsági ülésen arról beszélt, az ellezéket segíti, hogy az EU-s források befagyasztásával romlott a magyarok életszínvonala. Az ügyet azonnal felkapta a Fidesz, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) pedig Bayer Zsolttal közösen szombat délutánra tüntetést hirdetett Budapestre.

Bár az Orbán-kormányhoz közeli média próbálja úgy beállítani, hog Kollár Kinga „örült” annak, hogy Magyarország EU-s forrásokat veszít, a 444 közölte a beszéde szó szerinti magyar fordítását. Ennek az érintett része így hangzott: „A téma a jogállamisággal kapcsolatos kondicionalitási eljárás hatékonysága. Magyarként azt kell mondanom, hogy nagyon hatásosnak bizonyult a jogállamisági mechanizmus. Mert körülbelül 21 milliárd eurónyi forrást felfüggesztettek, ebből pedig több mint egymilliárd eurót már el is vesztettek a magyarok. Ez komolyan befolyásolja a magyar állam működését, mert az állam nem tud költeni az infrastruktúrára, nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és az alapvető szociális szolgáltatásokat sem tudja biztosítani az emberek számára. Csak pár példát hadd hozzak. A helyreállítási alap forrásaiból 50 kórházat lehetett volna felújítani, de ez nem történt meg. A vasúti hálózat állapota tragikus Magyarországon, egyes vonalakon 170 évvel ezelőtti sebességgel közlekednek a vonatok. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a kondicionalitási szabályozás igenis komoly hatást gyakorolt a magyarok mindennapi életére. Politikailag viszont nem vagyok ennyire biztos ebben, mert a folyamat elvezetett a társadalom radikális polarizálódásához. Az egyik előttem felszólaló azt mondta, nem volt politikai ellenreakció. Szerintem viszont volt. Egyrészt a Fidesz és a magyar kormány még mindig visszaél a helyzettel belpolitikai céljai érdekében, és azt állítja, hogy a Bizottság kettős mércén alapuló érveléssel tartja vissza a forrásokat, mert politikailag motivált az ügyben. És ha hagyjuk, hogy a politikai engedmények szerepet kapjanak a folyamatban, azt gondolom, valahogy tényleg politikailag motiváltak lesznek a döntések. És ez végül is elvezet a magyar kormány pozíciójához. A kormány úgy állítja be magát, mint ami folyamatosan a hungarofób brüsszeli vezetőkkel szemben védekezik. A dolog pozitív oldala, hogy a magyarok romló életszínvonala erősíti az ellenzéket. Én ilyen értelemben nagyon pozitívan tekintek a 2026-os választásra.”

Hadházy Ákos úgy látja, Kollár Kinga árnyaltan és összeszedetten beszélt, és világosan megértette, hogy a szabadon lopható EU-s támogatások jelentik a rendszer egyik alapját. A független országgyűlési képviselő közölte, hogy „ennek a rohadt rendszernek egyetlen centet sem lenne szabad kifizetni”, a források felfüggesztését fenn kell tartani mindaddig, amíg Magyarország nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, illetve nem biztosítja a bíróságok teljes függetlenségét, az ügyészség élére pedig politikailag független vezetőt neveznek ki.

„Sokszor elmondtam: az EU nem fogja helyettünk megoldani a problémáinkat, de azt igenis elvárhatjuk, hogy ne ártson, ne finanszírozza Orbán Viktor rendszerének fenntartását. Belpolitikai szempontból pedig az a tanulság, hogy hiába próbál valaki óvatosan fogalmazni, hiába kerüli a kényes témákat, a propaganda mindenképpen talál vagy kreál valamit, amibe bele lehet kötni, amire hazug kampányt tud építeni” – fűzte hozzá. Szerinte ha így van, akkor nem érdemes óvatoskodni, nyíltan kell beszélni, és fel kell vállalni a propaganda elleni harcot. „Kollár képviselő asszony és politikai közössége pedig, ha máskor nem, most megértheti, hogy hiába érzik az emberek a romló gazdaság következményeit, az még nem biztosíték a győzelemre, ha nem foglalkozunk a tiszta választások feltételeivel” – zárta sorait Hadházy Ákos.