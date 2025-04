Mindent betilt a kutyapárt

MKKP;

2025-04-12 16:58:00 CEST

Az esemény alatt a szervezők megalkottak egy betiltó bizottságot, ebbéli minőségükben pedig körbejártak és megkérdeztek egy-egy résztvevőt, hogy ki mit tiltana be. Az első beszédként a válaszokat ismertették a színpadon.

Betiltották a vasúti késést, hogy a gyerekek szülők nélkül nőjenek fel, betiltották a korrupciót, a gyermekbántalmazást, a NER-t, a pazarlást, az egyetemi tanárok kizsigerelését és a focista-figurát. Betiltották ezen kívül az ízeket, a szagokat, a kirekesztést, a szexet, a poloskákat, Orbán Viktor hajstílusát, az évszakokat, a lassú gyalogosokat, a tárgyas ragozsást, a szivárványokat (kivéve kedden, akkor is csak szürkén), az ereszeket, a cipőfűzőket, a shortokat, a női gondolatokat és a mosolygást.

Betiltották az Origót, Orbán összes képét, a gyümölcsök és a zöldségek megkülönböztetését, a felemás zoknikat. Betiltották a reggeli fogmosást, a benőtt lábkörmöket és a választást. Betiltották Donald Trumpot, az ispánságokat, a vármegyéket, a mellbimbókat, a sárgadinnyét, az édes paradicsomlevest, a mazsolát, Kati nénit, a kémiatanárt, és betilttották a focit is. Betiltották a kopaszodást a 25 év feletti férfiaknál, betiltották a Fideszt, a zebákat, a szarszagot, a szegénységet, a magas embereket, az összes lovat (kivéve a szürkéket), a zsiráfokat, a mazsolás és a diós bejglit. Betiltották a kürtőskalácsot, vagy a pattogatott kukoricát (csak az egyik maradhat), a független színházakat, a béna gitárriffeket, a teraszokat, az öltönyös joghallgatókat, a másnaposságot, a vizet (mert a vízivók 100 százaléka meghal), és betiltották a kékszemű szavazókat is. Végezetül betiltották a betiltást is.