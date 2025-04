Kollár Kinga fagyizással reagált Bayer Zsolték tüntetésére

Fidesz;tüntetés;Bayer Zsolt;Magyar Péter;Tisza Párt;Kollár Kinga;

2025-04-12 22:24:00 CEST

Nem tűnik úgy, hogy aggódna.

A hét nagy eseménye volt, hogy a tiszás Kollár Kingának egyetlen mondattal sikerült elérnie, hogy a komplett fideszes propagandagépezet Gyurcsány Ferenccel emlegesse egy lapon, ugyanis egy nem túl jól sikerült megfogalmazásban arról beszélt, hogy az uniós források visszatartásának pozitív hozadéka is van, mégpedig, hogy a magyar életszínvonal romlása miatt törvényszerűen megerősödik az ellenzék.

A kormánypárt azóta konkrétan megpróbálja az ellenzéki pártra kenni annak a felelősségét, hogy az Európai Unió az Orbán-kabinet korrupciója miatt visszatartja Magyarország elől az uniós forrásokat, azon sem zavartatva magukat, hogy a jogállamisági mechanizmus életbe léptetésekor a Tisza Párt még sehol nem volt tényező. Bayer Zsolt, a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa a mai napra tüntetést is szervezett, a rendezvényen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is felszólalt, azonban így is csak egy nagyjából 1-2 ezer fős fideszes keménymag volt jelen a rendezvényen.

Kollár Kinga szűkszavúan reagált a Facebookon az ellene tartott demonstrációra. „Fejenként 800 ezer forint ingyenpénzt elbukni. Kimondani nem lehet, csinálni igen!?” - tette fel a kérdést, majd jelezve, hogy túlságosan nem aggódik, egy fagyizós képet csatolt a bejegyzéséhez.

Röviden Magyar Péter is kommentálta a mai nap eseményeit. „Két viccpárt tartott ma demonstrációt. Van-e annál kínosabb, mint hogy a Kutyapárt vonulásán többen voltak, mint a közpénz tolvaj Fidesz gyűlölet félóráján? Vége van, elvtársak” - fogalmazott.

A poszt alatti kommentszekcióban a megszólított Kutyapárt csakhamar meg is jelent. Azt írták: „Valójában csak a Fidesz a viccpárt, mert már a viccpártiságot is ellopták.”