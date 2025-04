A Mohu fesztiválos visszaváltógépet tesztel

Mohu Mol;üvegvisszaváltás;visszaváltható palackok;

2025-04-14 08:30:00 CEST

Fesztiválokra kifejlesztett palackvisszaváltógépet mutatott be a szombati, 40. Telekom Vivicittá futóversenyen a Mohu. A kültérre is telepíthető berendezés, amely három nyílása közül kettő kizárólag pet- és fémpalackot, a fennmaradó pedig csak üveget fogad be, egyszerre 2-3 ezer pet-palackot és alumíniumdobozt, illetve 1500 üveget tárol. A díj saját bankszámlára vagy jótékony célra utaltatható, de a gép akár helyben elkölthető utalványt is kiállít.

A magyar Returmatic fejlesztése a vendéglátóegységeknél már bevált, gépjárműves elszállítást egészítheti ki. Közleményük szerint a 40 milliárdból kiépített országos palackvisszaváltási rendszerbe a tavaly júliusi éles üzemkezdet óta mintegy másfél milliárd italcsomagolás került vissza, amit újrahasznosítanak. A Mohu teszteli a norvég Tora egyszerre akár száz pet- és fémpalack befogadására alkalmas, beépíthető gépeit is. A nagyközönség az elsőt a pilisvörösvári Reponton próbálhatja ki és egyet telepítettek a házhozszállítás mellett fogyasztóinak palackvisszaváltást szintén vállaló Kifli.hu-hoz is.