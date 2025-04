Már nem KSH-szóvivő az a fideszes, aki azt üzente a Tisza Párt elnökének most legyen nagy a pofája

Fidesz;KSH;szitkozódás;szóvívőcsere;Magyar Péter;

2025-04-13 20:09:00 CEST

Az egykori újpesti önkormányzati képviselő Kollár Kinga EP-képviselőről készített hazaárulózó videót osztott meg Facebook-oldalán.

Szűk két hete csendben távozott a Központi Statisztikai Hivataltól (KSH-) a szóvivő, Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes politikus volt, és most egy a YouTube videómegosztón közzétett AI-dallal üzen a Tisza Párt elnökének: „Most legyen nagy pofád!” – írja a 24.hu. A lap idéz is az alkotásból: „Idekint várunk rád! / Csicskáid szájában dugó / most akkor ki is a hazaáruló?” Később Magyart poloskának, a tiszás Kollár Kinga mellett a DK-s Dobrev Klárát és a momentumos Cseh Katalint és Donáth Annát szemét bandának nevezik.

A portál kitért arra, hogy a KSH még tavaly ősszel úgy mutatta be Ozsváth Kálmánt: „Széles körű, több mint 20 éves kommunikációs és szóvivői tapasztalattal rendelkezik, szakértelmét a KSH szolgálatába állítva hatékonyan fogja támogatni az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását, a pontos és hiteles statisztikai adatok közvetítését, a hivatal és a felhasználók közötti információáramlást. Az új szóvivő elhivatott annak biztosításában, hogy a KSH működése és eredményei a legmagasabb szintű szakmai normák szerint kerüljenek bemutatásra”

A fideszes politikus egyébként 14 éven át, 2024 októberéig önkormányzati képviselő volt Újpesten a Fidesz színeiben. Tavaly azonban alulmaradt a választáson, és nem került be a testületbe, ezt követően kapott állást a statisztikai hivatalnál. Az Átlátszó akkor összegyűjtötte, hogy korábban dolgozott az Echo TV-nél, rövid ideig volt az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, tevékenykedett a Fidelitas szóvívőjeként, 2023-ban pedig a Drogkutató Intézet drogpolitikai igazgatójaként nyilatkozott.

Később a KSH azt közölte, Ozsváth Kálmán már nem a szervezet szóvívője. Mivel szóvívói kinevezéséről beszámolt a statisztikai hivatal honlapja, a távozásáról és az utód kinevezéséről nem, ráadásul Ozsváth Kálmán még március 29-én is KSH nevében tett közzé állásajánlatot, a 24.hu megkérdezte, mikor és miért távozott a posztról a volt újpesti fideszes képviselő kevesebb mint fél év után. Erre a válasz az, hogy Ozsváth Kálmán 2025. március 31. óta nem áll a Központi Statisztikai Hivatal alkalmazásában. „Tiszteletben tartva az adatvédelmet, valamint a korábbi és a jelenlegi munkatársainkat, egyedi, személyes, munkaügyi kérdéseket továbbra sem kívánunk kommentálni” – válaszolták arra, hogy mi volt ennek az oka. A szóvivői pozíció azóta nyitott, vagyis Ozsváth Kálmán utódját még nem találták meg.