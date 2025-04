Farkas Arnold Levente: Holnap hajnalban

húsvét;vers;Biblia;

2025-04-19 08:42:00 CEST

Első jelenet TOMI Elviselhe-

tetlenül hosszú ideig némán

áll a színpad közepén. Akkor

szólal meg, amikor a közönség

fészkelődni kezd. Menjünk,

haljunk meg vele együtt. PETI

Balról be, huszonkilenc ezüst-

pénzt csörget a kezében. Min-

den hajnalban elmegyek a fo-

lyóhoz. Minden hajnalban kifo-

gok egy halat a folyóból. Minden

hajnalban találok egy ezüstöt

a hal szájában. Huszonkilenc

ezüst. Holnap lesz a harminca-

dik hajnal. JANI Jobbról be

Kezdetben volt a kezdet.



Második jelenet TOMI Huszon-

kilenc ezüst? Behunyja a szemét.

Hiszem, ha látom. PETI Csörgeti

kezében a huszonkilenc ezüst-

pénzt. Itt van. Ízleld és lásd!

JANI Egyesek azt mondták,

ő az. Mások azt mondták, nem

ő az. Ő maga azt mondta, én

vagyok az. TOMI Petitől kérdezi.

Holnap hajnalban veled me-

hetek a folyóhoz? PETI Igen.

Nem. JANI A ti beszédetekben

az igen legyen igen, a

nem pedig nem. TOMI Valaki

más mindig elárul valaki mást.

PETI Utánozza a kakas hang-

ját. Gyere velem a folyóhoz.



Harmadik jelenet TOMI Egy

középkori legenda szerint

az a tanítvány, aki később

megtagadta, pénzt akart adni

annak a tanítványnak, aki

elárulta, hogy ne árulja

el. PETI Huszonkilenc ezüst.

JANI A főpaptól harmincat

kaptam. Elviselhetetlenül

hosszú csönd. Amikor a függöny

lemegy, középen kettéhasad.