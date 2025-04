Csendes hősök munkája

Társadalom;kampány;Magyarország;civil szféra;Civilizáció koalíció;

2025-04-16 15:45:00 CEST

Kampányt indított a Civilizáció koalíció annak érdekében, hogy minél többen ismerjék meg a civil szó valódi jelentését és tartalmát, politikai felhang nélkül.

Már százas nagyságrendnél jár a #mindenkicivil hashtaggel ellátott posztok száma a Facebookon és az Instagramon. A kampányt a Civilizáció koalíció indította múlt héten azzal a szándékkal, hogy láthatóvá tegye a résztvevők hétköznapi, mégis rendkívüli munkáját – legyen szó egy helyi tanoda mindennapjairól, ételosztást szervező szülőkről vagy egy állatotthonról. A lényeg az összefogás és a közösség erejének bemutatása: az emberek együtt, egymást segítve sokkal többre képesek. A civilek munkáját bemutató történetek nemcsak a szervezetek oldalán jelennek meg, sokan posztolnak a személyes fiókjukkal is, munkatársak csakúgy, mint önkéntesek és támogatók. A kampányhoz ismert emberek is csatlakoztak, mint L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója, Terézanyu, azaz Rácz Zsuzsa.

A koalíció még 2017-ben jött létre, nem jogi személyiség, hanem egy platform, amelynek jelenleg 48 civil szervezet a tagja. A missziójuk, hogy erősítsék az állampolgári önszerveződés és aktivizmus népszerűségét, társadalmi támogatottságát. A koalíció abban különleges, hogy mindenféle szervezetet tömörít, a tagok között vannak jogvédők, zöldek, oktatással vagy nőügyi témákkal foglalkozók, és a közismert nagyok, mint a TASZ, a Helsinki Bizottság, az Amnesty International, a Greenpeace. Mellettük sok a kisebb vagy kevésbé ismert szervezet is, mint a Gyökerek és Szárnyak, amely közösségszervező munkát végez, a Haver Alapítvány, amely középiskolásoknak és egyetemistáknak tart interaktív órákat a zsidóság témájában, illetve a NIOK Alapítvány, amely a civil szektor megerősítéséért dolgozik.

Paulik Mónika a koalíció koordinátor hangsúlyozta: a mostani kampányuk nem a tiltakozásról szól, hanem hogy megmutassák a „civil” szó valódi tartalmát. Mindenki civil, aki segít valakinek a környezetében, bárki, aki odafordul a másik felé, és segítséget nyújt neki. Céljuk, hogy arcot adjanak a szervezeteknek, humanizálják ezeket, bemutassák, hogy ez nem egy ködös, átláthatatlan valami, hanem hétköznapi emberek, akik hétköznapi cselekedetekkel egy kicsit jobb hellyé teszik a világot. Éppen ezért most nem is a szervezeteket célozták meg, hanem a magánembereket: mondják el ők, hogyan segítettek nekik a civilek, vagy ők mit tesznek a környezetükért. „Két évvel ezelőtt a Political Capitallel közösen végeztünk egy kutatást, amelyből kiderült, hogy az emberek 44 százaléka tapasztalta már azt, hogy neki vagy családtagjának segített civil szervezet. Lehet, hogy sokan nem gondolnak rá, de rengetegen vannak kapcsolatban a civilekkel, akik biztonsági hálót képeztek. Ahol az állam nem tud segíteni, ott ők belépnek.”

A koordinátor arról is beszélt, hogy bár vannak olyan ügyek, amelyek nehezebben mozgatják meg az embereket, akadnak olyan helyzetek is, amikor szinte azonnal beindul a segítő szándék. Ilyen volt például, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát: a menekülthullám elindulásakor nagyon sokan ajánlottak fel segítséget – volt, aki tolmácsolással, mások szendvicsekkel vagy ideiglenes szállással segítettek. A mostani kampányban közzétett posztok úgy zárulnak, hogy ha meglátod ezt a történetet, akkor mesélj te is. A civilizacio.net oldalról szabadon letölthetők a sablonok, amelyek segítséget nyújtanak a posztoláshoz. A kampányt nem zárják le, ameddig terjed és halad előre, addig működtetik.