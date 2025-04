Visszavágtak az ukránok a Szumit érő halálos orosz légicsapásért

Ukrajna;orosz megszállás;Szumi;rakétacsapás ;

2025-04-15 17:15:00 CEST

Az ukrán hadsereg hangsúlyozta, minden egyes olyan orosz egységet, katonát és alakulatot, amely civileket vagy településeket támad, azonosítani fognak.

Az ukrán hadsereg csapást mért az orosz 448. rakétadandár állandó állomáshelyére a Kurszki területen, válaszul a Szumit érő támadásra – közölte keddi Facebook-bejegyzésében az ukrán hadsereg vezérkara.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, több mint 30 ember vesztette életét abban a rakétatámadásban, amelyet az orosz erők mértek az északkelet-ukrajnai Szumi városára. Két ballisztikus rakéta csapódott be a város központjába, ahol éppen a virágvasárnapot ünnepelték. Mindez egy nappal azután történt, hogy Oroszország és Ukrajna megvádolta egymást azzal, hogy megszegték az Egyesült Államok közvetítésével létrejött, az energiainfrastruktúra elleni támadások felfüggesztéséről szóló kísérleti megállapodást.

Az ukrán erők több célpontot is támadtak a térségben. Ezek olyan katonai létesítmények voltak, amelyek az orosz hadseregnek ahhoz az alakulataihoz köthetők, amelyek részt vettek az április 13-i rakétatámadásban. A fő célpont a 448. orosz rakétadandár bázisa volt, ahol a válaszul indított ukrán légicsapásokat követő másodlagos detonációkról is lehet tudni – feltehetően a tárolt lőszerek miatt. A támadás pontos következményeit még vizsgálják. Az ukrán hadsereg hangsúlyozta, minden egyes olyan orosz egységet, katonát és alakulatot, amely civileket vagy településeket támad, azonosítani fognak. A célzott katonai műveletek az orosz hadsereg stratégiai fontosságú létesítményei ellen addig folytatódnak, amíg Oroszország be nem fejezi Ukrajna elleni agresszióját – zárul a közlemény.