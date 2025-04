Leállt a Spotify, világszintű a probléma

Világszerte több tízezer Spotify-felhasználó számolt be arról, hogy nem működik a népszerű zenemegosztó. A hibabejelentéseket nyomon követő Downdetector szerint már több mint 20 000 ezer ember szólt, hogy a Spotify nem működik megfelelően körülbelül szerda délután fél 3 óta.

A Spotify a BBC kérdésére közölte, hogy érzékelte a problémát, dolgoznak a megoldáson, ám, hogy pontosan mikor fog újra normálisan üzemelni a platform, az egyelőre nem világos.

A legtöbb bejelentőnél a probléma abban áll, hogy bár az applikáció le tudja játszani a korábban letöltött dalokat, nem lehet megnézni az előadókat, és nem lehet használni a keresőt sem. Utóbbi esetben időtúllépés miatt megszakad a kapcsolat.

Ha valaki biztosan nem bánja nagyon a leállást, az a konkurencia, például a YouTube és az Apple Music, néhány elégedetlen felhasználó ugyanis a BBC szerint már jelezte, hogy akkor inkább ott próbálkozik a zenehallgatással. A Spotify mindenesetre az X-en is jelezte, hogy tudnak a problémáról és dolgoznak a megoldáson.

We’re aware of some issues right now and are checking them out!