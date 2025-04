Csaknem húszmillió forintot szórt el Kollár Kinga lejáratására kormánypárti média és a politikusok

Fidesz;lejáratás;kormánypropaganda;húszmillió;megafon;Tisza Párt;Nemzeti Ellenállás Mozgalom;Kollár Kinga;

2025-04-17 19:55:00 CEST

Az elmúlt másfél hét alatt csúcsra járatták a gyűlöletkampányt, és ez feltehetőleg csak gyenge átmozgató edzés lehetett arra, ami a következő egy évben várható.

Csak a közösségi médiában költöttek megközelítőleg 20 millió forintot Kollár Kinga, a Tisza párt EP-képviselőjének lejáratására, elsősorban a múlt heti Millenáris parki tüntetés népszerűsítésére a Megafon, a Mediaworks, a CÖF és más kormányközeli szervezetek, sőt fideszes politikusok, országgyűlési képviselők is – írja az Átlátszó. Az oknyomozó portál szerint a gyűlöletkampány a korábbiakhoz képest is magasabb,. a választások előtt látott intenzitású.

Azt, hogy ez csak a kezdet, jelezheti, hogy az eddig vezető szerepet játszó Megafon mellett, amely most 9,5 milliót szórt el, megjelent a szélsőjobboldali hangzású Nemzeti Ellenállás Mozgalom, pontosabban az ötmillió forintos hirdetéssel debütáló Ellenállás Mozgalom NKft., amely társaság a cégbírósági adatok szerint ingyen használhatja székhelyként Tuzson Bence igazságügyi miniszter egykori ügyvédi irodáját.

Kollár Kingának a múlt hétfőn az Európai Parlament egyik bizottsági ülésén a magyar kormány miatt blokkolt uniós források, azok visszatartásának hatásairól értekezett, részben félreértelmezhetően, de mindenképpen kiforgatható szavakkal, hogy az Orbán-kormány korrupciója és a jogállamiság elvét sértő politikája miatt az ellenzék, a Tisza Párt bizakodhat a 2026-os választáson. Az Átlátszó által a Meta és a Google adataira alapozva készített táblázat szerint a két vezető kormánypropagandista szervezet együttesen csaknem 15 millió forintot égetett el a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on, miután Orbán Viktor miniszterelnök megadta a parancsnak is értelmezhető alaphangot a Tisza Párt ellen indított hadjáratra.

A továbbiakban építettek a lejáratásban korábban bevált Mediaworks vidéki lapjaira, a Magyar Nemzetre, a Hír TV-re, a Metropolra, a Ripostra, a MCC kezelésében álló Mandinerre, de maga a kormány, a Fidesz és a párt országgyűlési frakciója is százezreket fordított a kampányra. Szentkirályi Alexandra fővárosi frakcióvezető, Radics Béla fővárosi képviselő, Kocsis Máté parlamenti frakcióvezető, is felfért a listára, de Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Kubatov Gábor, a Fradi elnöke országgyűlési képviselőként is szerepel azon. Ők azonban nem kockáztattak túl sokat néhány ezer, tízezer forinttal szálltak be.