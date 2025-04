Jönnek az uniós pénzek is

Nagy Márton;kormányinfó;

2025-04-17 15:30:00 CEST

Nagy Márton tovább folytatta, milyen számok szereplenek a költségvetésben: nyugdíjellátásra 7700 milliárd forintot fognak fizetni. 1900 milliárd jut a hadsereg fejlesztésére, gazdaságfejlesztésre 4900 milliárd forint – ebből 220 milliárd lesz az uniós forrás –, agráriumra 1300 milliárd költhető.

Az uniós pénzek továbbra is befolynak: 2025-ben 2000 milliárd forint után 2026-ban 2360 milliárd forintos uniós pénzzel számolnak a költségvetésben. Számolnak a hat havi fegyverpénz kifizetésével is, amelyre 450 milliárd forintot különítenek el. Ez a rendvédelmi és honvédelmi dolgozóknak járó juttatás része lesz. Folytatják a tanárok bérének emelését is, a minimálbér-emelés mértékét jövőre 13%-ban határozták meg, amely a központi közigazgatásban is érvényesül. Ez a bérmegállapodás második lépcsője: az idei 9%-os emelést követően 2025-ben további 13%-os minimálbér-emelés várható. Béremelést hajtunk végre a 10 ezer fő alatti önkormányzatoknál is, 2026-ban már 15%-kal növelték a köztisztviselők illetményét, jövő januártól pedig további 15%-os emelés következik. További ágazati béremelések is várhatók, különösen az alkotmányos szervezeteknél, például az igazságügyi területen - ismertette Nagy Márton.