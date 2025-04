Uniós pénzek nélkül is lehetett volna kórházakat, csak azokkal gyorsabban

kórházak;Gulyás Gergely;

2025-04-17 15:40:00 CEST

Ha az ember csak a saját sajtótermékét olvassa és az egy irányba nagyon elkötelezett, akkor abba a tévedésbe esik, hogy a jót nem látja - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a 444 kérdésére, hogy 15 év jórészt kétharmados Fidesz után valóban érvként működhet, hogy ezek a Tisza Párt miatt nem valósultak meg.

Gulyás Gergely jelezte, ha valaki megnézi, hogy 2010 óta milyen rendkívül sok kórházfejlesztés, modernizáció, eszközbeszerzés történt meg Magyarországon, akkor a rendszerváltozástól eltelt időszakkal összehasonlítva biztos, hogy elsők vagyunk. Az egy más kérdés, hogy szeretnénk még több kórházat felújítani és fogunk is - tette hozzá. Mint fogalmazott „az európai uniós pénzek járnak nekünk, azok folyamatosan érkeznek, érkezhetnének még gyorsabban is, és akkor nem két vagy három év múlva fejeződne be, vagy kezdődne meg egy-két évvel később egy-egy kórház felújítása, hanem már most készen lennénk.”

Itt élesen bírálta a Tisza Pártot, amiért mintegy az EP-képviselői 7 millió forintot keresnek havonta Brüsszelben, azért dolgoznak, hogy ne legyenek felújítva ezek a kórházak. Ezért ezt is be kell mutatni, de be tudunk mutatni önöknek, ha beszámolnak róla olyan kórházakat is, amelyeket az elmúlt 5-10-15 évben újítottunk fel.

Később azt mondta, a kormány uniós pénzből és azok nélkül is újítottak fel korházakat. A kérdés csak az, hogy gyorsabb, ha ezek a források rendelkezésre állnak - fejtegette Gulyás Gergely.