Az árrés a fontos, nem a monetáris politika

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-04-17 16:12:00 CEST

Az Economx arról kérdez, milyen forint-euró árfolyammal számolnak a költségvetésben. Nagy Márton azt mondta, 400 körüli árfolyammal kalkulálnak, de az árfolyampolitika a jegybank dolga. Az új jegybankelnök érkezésével tartózkodok a Nemzeti Bank mindenfajta kritikájától vagy beavatkozásától - fogalmazott, elismerve, hogy előtte néha „túlzottan és vehemensen” nyilvánított véleményt. – Jelen pillanatban az árrés szabályozása az az eszköz, amely – véleményem szerint – sokkal nagyobb hatással van az infláció letörésére, mint a monetáris politika – fogalmazott a miniszter.

Hangsúlyozta: jelenleg nem a fogyasztás mozgatja az inflációt, hiszen nem beszélhetünk kiugró fogyasztási adatokról – még akkor sem, ha a kiskereskedelmi forgalom pozitív irányt mutat. – Nem lehet azt állítani, hogy túlzott fogyasztás jellemezné a gazdaságot – talán ezzel egyetértenek velem. Éppen ezért nincs is mit letörni a fogyasztási oldalon.

A tárcavezető szerint továbbra is elsősorban az alapanyagárak drágulása hajtja az inflációt, valamint néhány szektor – különösen a kereskedelem – túlzott profitelvágya, amely áremelésekben nyilvánul meg. – Ezért is céloztuk meg a kiskereskedelmi szektort az infláció elleni fellépés során” – hangsúlyozta, hozzátéve: „úgy látjuk, hogy az eszköz a mi kezünkben van, amellyel hatékonyan tudunk fellépni az árnövekedés ellen. Ezért is léptünk be szabályozási oldalról ebbe a kérdésbe.