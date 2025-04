Az extraprofit nem a verseny hiányából ered

kormányinfó;

2025-04-17 16:29:00 CEST

A Bloomberg hírügynökség arról kérdezte Nagy Mártont, hogy mi az az alapkamatszint, amelynél meg lehetne fontolni a bankadó eltörlését. – Ami a válság, a háború kirobbanása előtt volt, 2-3 százalék közötti, a jelenlegi fele – válaszolta a miniszter. Az Orbán-kormánynak lennének arra eszközei, hogy a verseny növelésével csökkenjen az extraprofit, nincs-e itt valamilyen ellenérdekeltsége? – hangzott a kérdés. – Nem is gondoltam volna, hogy az jó dolog, hogy ennyire beavatkozunk a piac működésébe. A piaci beavatkozás, akár az árrésszabályozás, nem jó dolog. Nem gondolom, hogy a bankok betéti kamatainak az alakulásába be kéne avatkozni – mondta a tárcavezető. Hozzátette, lehet versenyt ösztönözni, és bizonyos mértékig az extraprofitot csökkenteni, de az extraprofit nem a verseny hiányából, hanem a magas kamatból ered – magyarázta Nagy Márton. Kiemelte, lehet versenyt növelni, azzal is ki fog alakulni az extraprofit.