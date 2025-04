A Hitachit érdekli a repülőtéri gyorsvasút kiépítése

kormányinfó;

2025-04-17 16:49:00 CEST

Nagy Márton japán útja kapcsán a HetiTV arról kérdezte a minisztert, hogy mennyire várható a magyar export növekedése és a japán import. Azt mondta, Japán Magyarországon az autóiparban és a gyógyszeriparban van jelen, de megnyílik a vasúti és energetikai, atomenergetikai együttműködés lehetősége. A Hitachi már most is szállít be, de érdeklődik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Budapest belváros közötti gyorsvasút kiépítésében is, itt lehet együttműködés – mondta. Hozzátette, a Suzuki arra is készül, hogy elektromos autókat is gyártson Magyarországon. Megjegyezte, az ázsiai turizmus jó, mert az ázsiai turisták sokat költenek, közvetlen repülőjáratról is tárgyalnak, kívánatosnak tartják a japán befektetéseket.

A Budapest-Belgrád vasútvonal késésről a kancelláriaminiszter azt mondta: – Nemsokára elkészül, már csak hónapokról van szó, az év végére kész lesz a magyar szakasz is. Az amerikai adminisztráció LNG-eladási szándékáról, és a diverzifikációs szándékról Gulyás Gergely úgy felelt, az Orbán-kormány abban érdekelt, hogy több útvonalon keresztül lehessen energiához hozzájutni, innentől kezdve csak az ár a kérdés, mi nem ideológiai alapon akarunk nyersanyagot beszerezni.