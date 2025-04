Nagy Márton azt javasolja, hogy árrésstopot vezessenek be a háztartási termékekre

Nagy Márton;árréstop;

2025-04-17 16:57:00 CEST

„Május elején az lesz a javaslatom, hogy az árrésstop mellett a háztartási termékekre is lépjen életbe egy hasonló korlátozás” – jelentette ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Kifejtette: háztartási cikk alatt sokféle terméket lehet érteni, például mosóport, de – mint mondta – most lehet ezen mosolyogni, ide tartozik például a gyerekeknek szánt pelenka vagy akár kozmetikai, szépségápolási termékek, például tusfürdő is. – Lehet, hogy elsőre nevetségesnek hangzik, de sajnos azt látjuk, hogy ezeknél a termékeknél rendkívül magas árrések tapasztalhatók. Ráadásul jelentős részük importáru, így az árletörés ezekre a 30% feletti árrésekre teljes mértékben indokolható – tette hozzá. – Mondtam néhány példát, de természetesen nem sorolom végig, nem szoktam DM-be járni, és nem ismerem a Müller vagy a Rossmann teljes termékpalettáját. Ha tehetném, felsorolnám, de sajnos este nyolckor is az irodámban ülök – fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter.