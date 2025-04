Jól megy a turizmus, Nagy Márton dicséri magát

turizmus;Nagy Márton;kormányinfó;

2025-04-17 17:05:00 CEST

A Hír TV kérdésére Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elmondta: kemény tárgyalások zajlanak a kereskedelmi láncok és a beszállítók között arról, milyen árakban állapodjanak meg. Ez a helyes módja annak, hogy az árak a helyükre kerüljenek – nem pedig az, hogy elfogadunk egy árat, amit automatikusan ráterhelnek a fogyasztókra. Az infláció elleni fellépésnek, az árnövelés megfékezésének ez az egyik legfontosabb eszköze – fogalmazott. A miniszter szerint eddig rendben halad ez a folyamat, ugyanakkor folyamatosan vizsgálják a kérdést. Felhívta a figyelmet arra, hogy az online árfigyelő rendszer mindenki számára elérhető, a nyilvánosság is követheti az árak alakulását termékenként és kereskedelmi lánconként.

Ez az árfigyelő rendszer komoly fegyelmező erőt jelent. Terveink szerint ezt a rendszert kiterjesztjük a nem élelmiszer jellegű háztartási termékekre is – ott, ahol az árstop vagy más szabályozás bevezetését fontolgatjuk – tette hozzá.

A turizmus helyzetéről Nagy Márton elmondta: – Minden rendben van, csúcs után csúcs következik. A 2023-as év rekord volt, a 2024-es is az lesz, és a 2025-ös is annak ígérkezik. Hangsúlyozta: az első negyedéves adatok is kiemelkedő növekedést mutatnak. – A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren már az első három hónapban négymillió utast regisztráltak, és ez még nem a nyári vagy karácsonyi időszak. Így idén bőven 18 millió fölötti utasszámra számítunk – jelentette ki. – Budapest Európa egyik vezető turisztikai desztinációja. Ha körülnézünk: gyönyörű város, jó szolgáltatások, szállodák, éttermek – minden rendben van. A vidéki turizmus is szépen fejlődik, és itt nem csak a Balatonról beszélünk, hanem éttermekről, panziókról is országszerte – részletezte. Megjegyezte: a SZÉP-kártyás költések is azt mutatják, hogy a belföldi és külföldi turizmus egyaránt jól teljesít.

Ezen a területen könnyű dolgom van, ezért vagyok felelős – és ezt általában nem is szokták számon kérni rajtam (...) adott esetben hadd dicsérjük meg a kormány teljesítményét, vagy a gazdasági minisztérium teljesítményét, hogy a turizmus igenis jól megy – fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter.