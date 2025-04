Gulyás Gergely: Egy már-már anarchiába süllyedő város képét látjuk Budapesten

Gulyás Gergely;Hadházy Ákos;kormányinfó;Kollár Kinga;

2025-04-17 17:08:00 CEST

A Hír TV nem hagyta ki, hogy Kollár Kinga kijelentéseiről is kérdezzen. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter válaszában úgy fogalmazott: – Ma már senkinek nem lehet kétsége afelől, hogy a Tisza Párt az alapvető nemzeti érdekekkel szemben cselekszik. Akadályozza a kórházak felújítását, a pedagógusok bérének emelését, és a magyar gazdaság megerősítését. Hangsúlyozta: ez nem vélemény kérdése, hanem tény, hiszen a párt maga számolt be erről, sőt büszkélkedett is vele. További következtetéseket a választópolgároknak kell levonniuk – tette hozzá.

A hídfoglalásokkal kapcsolatban megköszönte a miniszter a választópolgárok végtelen türelmét. – Azt mondhatnám, hogy már-már egy korlátlanul liberális, anarchiába süllyedő város képét láthatjuk időnként Budapesten, hiszen néhány száz tüntető, aki senkit nem zavarna, hogyha a Kossuth téren vagy a Petőfi-szobornál tüntetne és többszörösen elférnének ott is, azok elfoglalják a hidat, amivel a normális mindennapokat élő emberek százezreinek a közlekedését teszik, most már hetente többször lehetetlenné - fogalmazott.