Megtiltotta a rendőrség Hadházy Ákosnak, hogy a Ferenciek terén tüntessen

demonstráció;Hadházy Ákos;hídfoglalás;

2025-04-18 11:18:00 CEST

Nem adja fel, új kérelmet nyújt be.

„Nagypénteki abszurd: a rendőrség megtiltotta azt is, hogy az Erzsébet híd lábánál, a Ferenciek terén tüntessünk a technofasiszta törvény ellen” – közölte egy pénteki posztban Hadházy Ákos.

Mint arról korábban már beszámoltunk, az ellenzéki politikus jövő hét kedden újra tüntetne az Erzsébet hídon, ám ezt a rendőrség ezt elutasította, határozata szerint a Tabánban lehetne megtartani a demonstrációt. Ezért Hadházy Ákos bejelentette, hogy a Ferenciek terén fognak gyülekezni. „Ha elegen leszünk, akkor majd a rendőr vitéz urak zárják le helyette a hidat a gyűlés idejére, utána pedig – szintén bejelentett módon – békésen, de határozottan átvonulunk rajta” – írta.

A legújabb fordulat szerint azonban a Ferenciek terén sem engedélyezik a megmozdulást. Hadházy Ákos szerint a legbizarrabb érv az volt, hogy a korábbi tüntetéseken túl kevesen vettek részt, és a hatóságok most is úgy vélik, hogy ezernél kisebb lesz a létszám. Éppen ezért az Egyetem teret jelölték ki alternatív helyszínként. „A zagyvaság persze érthető is, hiszen jogi képtelenség megindokolni, miért tiltják be azt a tüntetést, amit korábban még engedélyeztek. Szegények azt nem írhatják le, ami a valós ok: Orbán Viktor utasította őket erre” – vélekedett az országgyűlési képviselő.

Hadházy Ákos ezért visszavonta az Egyetem térre száműzött alternatív helyszínre vonatkozó kérelmet, és új bejelentést tett arról, hogy a keddi tüntetés résztvevői a Ferenciek teréről vonulnának az Erzsébet hídon át a Tabánig. Szerinte valószínű, hogy ezt is elutasítják, ami – mint írta – „az eddigi határozatoknál is meredekebb lenne”, de egyáltalán nem elképzelhetetlen. Hozzátette: amennyiben ez bekövetkezik, a tüntetéssorozat sorsát újra kell tervezni.

„Ha kicsit is kételkedtem volna benne, hogy a hatalom fél attól, amit Önök az elmúlt öt hétben véghezvittek, ez a kételyem mostanra teljesen elmúlt. Csekély eredmény, hogy öt hét alatt bebizonyítottuk, hogy a »Pride-törvény« az, aminek hittük – a kormányra veszélyes tüntetések ellen hozott, homofób csomagolópapírba bújtatott gyalázat. Ez az eredmény azonban csekély. A cél a törvény visszavonatása.. Ezért: nem hagyjuk abba, mert nem hagyhatjuk abba”

– zárta sorait Hadházy Ákos.