Harminc foknál is melegebb volt pénteken

Új hőmérsékleti rekord született.

Idén először emelkedett hazánkban 30 fok fölé a hőmérséklet, Mezőkovácsházán 30,6 fokot mértünk, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó legmagasabb maximumum-hőmérséklet országos rekordja. A korábbi csúcstartó Kaposvár volt, ott 1947-ben 29,6 fok volt a napi maximum-hőmérséklet - közölte pénteken a HungaroMet.

Hajnalban Tatán mindössze 17,7 fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó legmagasabb minimum-hőmérséklet országos rekordja. Korábban ezen a napon 1947-ben Pannonhalmán és 1952-ben Budapest Országút állomáson 16,6 fokot rögzítettek.

A szélsőséges értékek gyűjtése és ellenőrzése a mérési adatok rögzítésének kezdete óta zajlik, ennek ellenére nem zárható ki, hogy a nyilvántartottaknál is extrémebb adatok előfordultak, vagy esetleg hibás mérések is megmaradtak az adatállományban – ez különösen igaz a 20. század első felére, amely időszakról főként kéziratos formában állnak rendelkezésre információk. Az úgynevezett abszolút szélsőértékek, vagyis az eddig mért legmagasabb és legalacsonyabb adatok többnyire egy konkrét helyhez és rövid időtartamhoz köthetők. Ezek hitelesítése és elfogadása mindig alapos elemzést igényel, mivel gyakran különféle időjárási tényezők véletlenszerű egybeesése, valamint helyi körülmények erősödése idézi elő őket. Az is megtörténhet, hogy egy kiugró érték valójában a mérési körülmények megváltozásából, azaz az adatsor nem egységes jellegéből adódik, és nem a valódi éghajlati viszonyokat tükrözi, hanem inkább egy egyébként átlagos adatot emel ki rekordként.