Célegyenesben az amerikai-ukrán megállapodás Ukrajna ásványkincseiről

Donald Trump;béketárgyalások;Marco Rubio;Emmanuel Macron;orosz-ukrán háború;ásványkincs;

2025-04-18 20:30:00 CEST

Az ukrán miniszterelnök-helyettes, Julija Szviridenko és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter aláírták az ásványkincsekről szóló megállapodás tervezetét.

Bejelentette az ukrán kormány, hogy aláírták az ásványkincsek kitermeléséről szóló megállapodás tervezetét az Egyesült Államokkal. Donald Trump még csütörtökön, az olasz elnökkel, Giorgia Melonival való tárgyalása után a Fehér Házban válaszolt újságírók kérdésére, és ő is azt nyilatkozta, hogy a végleges verziót már akár jövő héten aláírhatják. Az amerikai államfő persze nem hazudtolta meg önmagát, hozzátette, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem végzett jó munkát a háború elkerülése érdekében. Mindenesetre a tervezet aláírása igencsak nagy előrelépés, miután Trump és JD Vance alelnök közös erővel szinte kiabált a legutóbbi a február 28-éán az Egyesült Államokba látogató Zelenszkijjel.

Az első diplomáciai közeledésnek minősülő lépést az ukrán gazdasági miniszter és egyben miniszterelnök-helyettes, Julija Szviridenko írta alá, erről fotót tett közzé az X-en. Mellékelt egy másik képet az amerikai Scott Bessent pénzügyminiszterről, szintén aláírás közben. Szviridenko szerint a memorandum megágyazott a „gazdasági partnerségnek” a két ország között. Hozzátette: a végső megállapodásnak – amit egyébként még az ukrán parlamentnek jóvá kell hagynia – tartalmaznia kell egy befektetési alapot Ukrajna háború utáni újjáépítésére.

Mindeközben Párizsban európai és ukrán tisztviselők találkoztak Steve Witkoffal, Donald Trump különmegbízottjával és Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Az egyeztetésre már régóta vártak, hiszen Trump inkább az európai vezetők feje fölött, külön kezdett el tárgyalni Moszkvával. A mostani találkozón ukrán oldalról az elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak és a külügyminiszter, Andrij Szibiha vettek részt, illetve a brit, a német és a francia kormányok tisztviselői. Volodimir Zelenszkij a megbeszélésen résztvevőknek azt üzente, „gyakoroljanak nyomást Oroszországra, hiszen Moszkva minden napot és éjszakát gyilkolásra használ.” A Kreml szóvivője is üzent, Dmitrij Peszkov elítélte a tárgyalást, mivel szerinte a résztvevők „a háború folytatását akarják.”

A CNN szerint az amerikai külügyminisztérium értelmezésében a béketárgyalási tervük biztató fogadtatásban részesült a megbeszélésen. Marco Rubio pedig külön felhívta orosz kollégáját, Szergej Lavrovot, aki szintén „jól fogadta” a tervet.

A tárgyaláson Ukrajna, Németország, Nagy-Britannia és Franciaország újra hangsúlyozták, hogy támogatják Donald Trump terveit a háború mihamarabbi befejezésére. Ugyanakkor szerettek volna változtatni az amerikai kormány ukrán háborúval kapcsolatos álláspontján, mivel aggasztónak tartják ahogyan Trump és Witkoff rendre előveszik az oroszt propaganda szempontjait.

Rubio pénteken már nem volt annyira lelkes, mint csütörtökön. A tárgyalások utáni napon újságíróknak azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok akár napokon belül is abbahagyhatja az orosz-ukrán békemegállapodás elősegítését, hacsak nem látja egyértelmű jelét annak, hogy van esély konszenzusra jutni. Rubio szerint Trumpot még mindig érdekli a megállapodás megkötése, de „sok más prioritása van a világban, és hajlandó elengedni, ha nem látja az előrelépés jeleit.” Erre célzott az amerikai külügyminisztérium szóvivője, Tammy Bruce is, aki közleményében arról írt, hogy az amerikai békemegállapodás-tervezet biztató fogadtatása Párizsban azt mutatja, hogy a béke igenis lehetséges, ha minden érintett fél elhatározza, hogy egyezségre jut. Később hozzátette, a civilizált világ most arra vár, hogy Oroszország valóban komolyan gondolta-e a békekötés lehetőségét.