Nyolc WhatsApp-felhasználót hallgattak le Magyarországon a Pegasus kémszoftverrel

2025-04-18 21:58:00 CEST

Ez abban a perben derült ki, amelyet a WhatsApp tulajdonosaként a Meta indított a kémszoftver gyártója, az izraeli NSO Group ellen.

A világ 51 országában összesen 1223, Magyarországon 8 WhatsApp-felhasználó ellen vetetették be 2019-ben a hírhedt izraeli kémszoftvert, a Pegasust – idéz a VSquare azokból a bírósági dokumentumokból, amelyet a WhatsApp tulajdonosaként a Meta nyújtott be az Pegasus fejlesztője, az NSO Group ellen indított perben.

A Pegasus-botrány 2021-ben tört ki, azzal, hogy kiderült, a világméretű lehallgatási hullámban Magyarországon több mint 300 ismert ellenzéki közéleti személyiséget is megfigyeltek az NSO Group mobiltelefonok feltörésére és lehallgatására kifejlesztett kémprogramjával. Első körben tíz olyan országot – Azerbajdzsán, Bahrein, India, Mexikó, Marokkó, Kazahsztán, Magyarország, Egyesült Arab Emirátusok – , amely az izraeli cég ügyfele volt, de később már 40 ilyen országról is lehetett tudni. Akkori cikkében a The Guardian azt írta, hogy a Pegasus magyarországi használatáról Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egyik 2017-es találkozóján születhetett megállapodás. Bár az NSO Group egyik korábbi alkalmazottja megerősítette, hogy Magyarország ügyfél, maga a cég azt is tagadja, hogy elfogad utasításokat az izraeli kormánytól.

A Pegasus hatékonyságára vet némi fényt, hogy az NSO azt csak az izraeli védelmi minisztérium engedélyével adhatja el más országoknak, hivatalosan csak terrorizmussal és szervezett bűnözéssel gyanúsított személyek megfigyelésére használják. Távolról, észrevétlenül lehet behatolni vele a kiválasztott iPhone-okba vagy Androidon futó eszközökbe egy olyan kiskapun keresztül, amelyről a gyártók és a mobiltelefonok szoftvereinek a fejlesztői sem tudnak. A kémprogram képes üzeneteket, fotókat és e-maileket készíteni és továbbítani a célszemély mobiltelefonjáról, de beszélgetéseket is lehet rögzíteni vele, mikrofont is aktivál, ha kell, és a használója mozgásáról is gyűjt információkat.

A Meta által most benyújtott bírósági dokumentumok szerint n Mexikóban 456, Izraelben 51, Spanyolországban 12, Hollandiában 11, Magyarországon 8, Franciaországban 7, az Egyesült Királyságban 2, az Egyesült Államokban pedig 1 személyt hallgattak le Pegasusszal a WhatsAppon keresztül.