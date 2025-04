Száj- és körömfájás: újabb csapás fenyeget, ha esetleg Vas és Veszprém vármegyébe is eljut a fertőzés

Európai Unió;Magyarország;járvány;húsexport;száj- és körömfájás;

Az EU-tagországok pedig jelenleg csak a fertőzéssel érintett területekről tilthatják meg a magyar exportot, a tisztának minősített helyekről ezt az uniós jog szerint nem tehetik meg. Ha most újabb vármegyékben jelenne meg a száj- és körömfájás, akkor az azt jelentené, hogy az ott működő gazdaságok kivitelét is fel kellene függeszteni.

Csütörtökön újabb, az országban immár ötödik telepen igazolták a ragadós száj- és körömfájás jelenlétét. Ezúttal egy 875 szarvasmarhát számláló rábapordányi gazdaságban mutatták ki a betegséget. A gazdaságban április 17-én reggel egy tehénnél jelentkeztek a tünetek. A gyanút a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) délutánra meg is erősítette, így haladéktalanul életbe léptek a hatósági intézkedések. A korlátozás alatt álló területek újabb településekkel bővültek, valamint az országos főállatorvos április 21. éjfélig mozgatási korlátozást rendelt el a fogékony állatokra.

Nagy István agrárminiszter tegnap, az operatív törzs ülése után jelezte, hogy a helyi állatállomány felszámolása már meg is kezdődött. A telepen a szarvasmarhák mellett sertést is tartottak, s miután fogékony állatról van szó, ezek leölése is szükséges. A Nébih a telepen haladéktalanul megfigyelési zárlatot, valamint mintavételt rendelt el. Mindezek mellett soron kívül megindult a vakcinázás is. A hatóság a kitörés körül védő- és megfigyelési körzetet állított fel, amelyekben szigorított előírások léptek életbe. A szakemberek megkezdték ebben a zónában a fogékony állatok számbavételét, valamint ezen állományokból mintákat is vesznek. A főállatorvos elrendelte a további korlátozás alatt álló terület bővítését is Vas és Veszprém vármegye felé.

A miniszter közösségi médiában tett nyilatkozatában egyébként jelezte, hogy azonnal elindul a járvány­ügyi kutatás is, annak érdekében, hogy kiderítsék, miként „ugorhatott” a vírus 60 kilométert az előző kitörési helyszínekhez képest.

(A kormánypárti média a Gulyás Márton-féle Partizán felelősségét sugallja egy forgatás miatt, az érintett gazdaság vezetője ezt cáfolja.) A hatósági szakemberek mindenekelőtt a fertőzött telepekkel kapcsolatban álló gazdaságok felkutatására koncentrálnak, de a fertőzés lehetséges forrását is vizsgálják. Az eddigi információk alapján a vírus megjelenése nem vezethető vissza a korábbi kitörésekre. A tehenészetben március 11-én és ­23-án, a vele kapcsolatban álló sertéstelepen április 4-én, 9-én és ­10-én történt mintavétel, melyek mindegyike negatív eredményt adott.

A kérdés azért is hangsúlyos, mert Rábapordány nagyon közel van a Veszprém és Vas vármegyéhez. Ha utóbbi helyeken is megjelenne a vírus, az újabb csapás lenne az Európai Unióba tartó magyarországi szarvasmarha-, de főleg a sertésexportra. Ennek az európai eljárásrend az oka – mondták korábban agrárpiaci szakemberek a Népszavának. Márpedig Magyarország élőállat- és húsexportjának mintegy 80 százaléka az Európai Unió tagállamaiba kerül.