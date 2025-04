Saját bevallása szerint segítő szándék vezérelte azt az orvost, aki saját magánrendelését ajánlotta a protézisműtétekből kizárt túlsúlyos betegeknek

orvos;protézis;magánkórház;

Bálint Lehet lapunknak nyilatkozva elmondta, posztja nem a legszerencsésebb módon került be a médiába, illetve a közösségi médiába.

„Ha Bálint Lehelről bebizonyosodik, hogy valóban tőle származik a bejegyzés, úgy az volt az utolsó napja a tagozat tagjaként” – írta Facebook posztjában Takács Péter államtitkár, a csípő- és térdprotézisműtétekre vonatkozó várólista protokollt összeállító szakmai grémium egyik tagjáról.

A kifakadás előzménye az volt, hogy az orvos április eleji posztjában azt írta: „(...) A legfrissebb hírek szerint az állami ellátásban a túlsúlyos betegek számára egyelőre leállítják a protézis műtéteket. Ez sokakat érinthet, akik régóta várnak az operációra, és fájdalmaik miatt már nehezen viselik a mindennapokat. Ha Önt is érinti ez a döntés, ne csüggedjen! Keressen fel bizalommal, beszéljük meg a lehetőségeit! Lehet, hogy van megoldás, és közösen megtalálhatjuk a legjobb utat a fájdalommentes mozgás felé. Rendelésemet a TritonLife Magánkórházban tartom. (...)”

Bálint Lehet a Népszavának azt mondta, segítő szándékkal írt, de rosszul értelmezték a posztját, ezért is távolította el azt a közösségi médiából. Az ortopéd-sebész főorvos szerint a poszt április 4-én került ki a közösségi médiába, de eredetileg január 10-én készült betegedukációs videó és hanganyagból „sűrített” bejegyzés. A hosszabb felvétel pedig arról szól, hogy milyen problémákat okozhat az ortopédiai műtéteknél a túlsúly, milyen egészség- és műtéti kockázatokkal járhat.

„Továbbá, ha egy ilyen helyzet valakinek gondot okoz, keressen meg, és szívesen állok rendelkezésére. De ez nem azt jelenti, mint ahogyan sokan értelmezték, hogy az állami kórházakban műtétre nem kerülő betegek jöjjenek át a magánkórházba és majd ott lesznek megoperálva. Ezt le sem írtam és nem is gondoltam rá. Pusztán azt szerettem volna, hogy a műtétre nem kerülő betegeknek is legyen valamilyen segítsége, kapjanak tájékoztatást arról, hogy például milyen egyéb más kezelések, programok léteznek addig is, amíg megtörténhet a műtét” – fogalmazott a Népszavának.