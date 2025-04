Hazai pályán 7-0-ás győzelemmel lelépte a Ferencváros a Nyíregyházát

FTC;Nyíregyháza;labdarúgó NB I;

2025-04-20 18:28:00 CEST

Kiütéses győzelmével megerősítették első helyüket a zöld-fehérek, és öt fordulóval a bajnokság vége előtt három pont előnnyel vezetnek a második helyezett Puskás Akadémia előtt.

A címvédő és éllovas Ferencváros hazai pályán 7-0-ra legyőzte a bennmaradásért küzdő Nyíregyházát a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén. Az immár nyolc kör óta veretlen zöld-fehérek a közvetlen riválisok egymás elleni döntetlenjét kihasználva a második helyezett Puskás Akadémiával szemben három, míg a harmadik Paks előtt négy pontra növelték az előnyüket.

A vendégek a vereségükkel – és a Debrecen szombati sikerével – visszacsúsztak a kiesést jelentő 11. helyre. A nyírségiek kispadján Szabó István a második meccsén az első kudarcát könyvelhette el.

OTP Bank Liga, 28. forduló:

Ferencvárosi TC-Nyíregyháza Spartacus FC 7-0 (3-0)

Groupama Aréna, 10 765 néző, v.: Bogár. Gólszerzők: Pesic (2., 35.), Saldanha (18., 53.), Tóth A. (59.), Joseph (81.), Varga B. (84.)

Sárga lap: Jokic (22.), Kovács M. (24.), Eppel (71.)

Ferencvárosi TC: Dibusz - Gartenmann, Cissé, Szalai G. - Makreckis, Maiga (Romao, 56.), Abu Fani (Madarász, 71.), Civic - Tóth A. (Ben Romdhane, 62.) - Saldanha (Joseph, 62.), Pesic (Varga B., 56.)

Nyíregyháza Spartacus FC: Tóth B. - Correa, Alaxai, Keresztes (Temesvári, a szünetben) - Navratil (Benczenleitner, 64.), Jokic (Kovács K., 64.), Keita (Beke, 74.), Nagy B. - Kovács M. - Radosevic, Medved (Eppel, a szünetben)

A Ferencváros az első támadásából – Keresztes hibáját kihasználva – gólt szerzett Pesic fejesével, így rögtön hátrányba került a szorult helyzetben lévő Nyíregyháza. Ezt követően kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, de a zöld-fehérek a második lehetőségüket is gólra váltották Saldanha révén. A játék képe az első félidő második felében sem változott, a vendégeknek még kapura lövési kísérletük sem volt, miközben a Ferencváros remek helyzetkihasználásának köszönhetően tovább növelte az előnyét, ráadásul Pesic látványosan mozdulattal volt eredményes, ugyanis Saldanha középre gurítása után a háta mögött belsővel húzta a kapuba a labdát.

A Nyíregyháza vezetőedzője hiába próbálta a szünetben kettős cserével frissíteni csapatát, a térfélcserét követően még egyértelműbb fölénybe kerültek a fővárosiak, akik ekkor már játszi könnyedséggel dolgozták ki a helyzeteket, így Pesic után Saldanha is duplázott, majd két gólpassza után megszerezte pályafutása első élvonalbeli gólját Tóth Alex is. A hátralévő bő félórában már csak a különbség volt kérdéses, az utolsó tíz percben még az egyaránt csereként beállt Joseph és Varga Barnabás is bevette a nyíregyházi kaput. A csapatok között osztálykülönbség volt.

A Ferencváros szurkolói oldalán, az Üllői129-en idézték az edzői nyilatkozatokat is. A zöld fehérek-mestere, Robbie Keane megjegyezte, még sok meccsük van hátra, már a következő meccsre a Magyar Kupa elődöntőjére koncentrálnak. – Hiába nyertünk héttel, ezért is csak három pontot adnak. De attól még ez persze nagyon pozitív a csapat szempontjából, önbizalmat ad.

Szabó István, a Nyíregyháza vezetőedzője szerint szorosabb meccset akartak játszani, de fájdalmas lett számukra ez a délután. – Mentálisan hét gól nagyon nehezen feldolgozható, ráadásul pénteken játszunk már, remélhetőleg addig rendezni tudjuk a sorainkat – tette hozzá.