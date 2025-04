Ukrajna szerint Oroszország vasárnap estig több mint kétezer alkalommal sértette meg Vlagyimir Putyin tűzszünetét

tűzszünet;Vlagyimir Putyin;Dmitrij Peszkov;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-04-20 22:12:00 CEST

A Kreml szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem adott parancsot a korábban általa meghirdetett 30 órás fegyvernyugvás meghosszabbítására, ahogy az energiaellátást szolgáló infrastruktúrára sem vonatkozik már.

Április 21-én 0 órától gyakorlatilag úgy ér véget az oroszok által szombaton egyoldalúan meghirdetett harminc órás húsvéti tűzszünet, hogy azt valójában egyik fél sem vette komolyan – ez derült ki mind az ukrán, mind az orosz fél által közöltekből. A több mint három éve tartó háború, az Ukrajnát ért orosz agresszió fejleményeiről mindkét ország mérleget vont, a saját szemszögéből. Ennek alapján húsvéthétfőtől még hevesebb harcok valószínűsíthetők.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Facebook-oldalán ismertette Olekszandr Szirszkij ukrán vezérkari főnök jelentését. Eszerint vasárnap helyi idő szerint este nyolc óráig az orosz hadsereg több mint kétezer alkalommal sértette meg a Vlagyimir Putyin orosz elnök által nagyszombaton vállalt tűzszünetet. Összességében 67 támadást történt, nehézfegyverekkel és drónokkal egyaránt, gyakorlatilag a teljes frontvonalat érintette.

Azt Kijev elismerte, hogy húsvétvasárnap elmaradtak a polgári célpontokra irányzott nagy hatótávolságú rakéta- és dróncsapások. Zelenszkij ennek alapján fenntartja 30 napos ajánlatát a fegyverszünet ezen formájára. – Ha Oroszország nem egyezik bele egy ilyen lépésbe, az csak azt bizonyítja, hogy a háború meghosszabbításában, emberi életek tönkre tételében érdekeltek – tette hozzá az ukrán elnök.

Az orosz fél azonban nem kertelt a TASZSZ állami hírügynökség szerint. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt közölte, a húsvéti fegyverszünet április 20-én éjfélkor lejár, és Vlagyimir Putyin orosz elnök nem adott parancsot annak meghosszabbítására. Sőt, a korábban az energiaellátást biztosító infrastruktúrát érintő tűzszünet is lejárt még csütörtökön, április 17-én, és Putyin nem hozott újabb döntést erről. Az oroszfél szerint ezt a moratóriumot az ukrán fél száznál is többször sértette meg. Azt állítják, a húsvéti tűszünetet Ukrajna kazettás lőszerek bevetésével is megsértette vasárnap Gorlovkánál.