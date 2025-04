Újra csurrant-cseppent néhány tíz millió forint NER-közeli cégeknek a Szerencsejáték Zrt. pénzeiből

Szerencsejáték Zrt.;pénzosztás; NER;

2025-04-21 15:24:00 CEST

Potom ötmillió forint azért jutott a Heim Pál Kórháznak is.

Idén eddig közel 300 millió forintnyi támogatást osztott szét a Szerencsejáték Zrt. állami tulajdonú leányvállalata, amely rendszeresen juttat jelentős összegeket NER-közeli cégeknek és szervezeteknek – derül ki a hvg.hu cikkéből.

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) által kiperelt adatok szerint az elmúlt évtizedben több mint 22 milliárd forintnyi szponzori támogatás talált gazdára, ebből csaknem 8 milliárd forint jutott a Fideszhez köthető szereplőknek és szervezeteknek. A kedvezményezettek között ismét megtalálható az Aeroglobe Kft., amely 45 millió forintot kapott – miután tavaly 40 millióban részesült. A cég ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz tartozik, mint a FLY-COOP Kft., amely korábban többször is nyert el állami szponzorációt, és ismert arról, hogy több magas rangú kormánypolitikust is szállított – köztük Rogán Antalt vagy éppen Habony Árpádot és Kövér Lászlót is.

Januárban ismét 45 millió forintot kapott a Hazai Termék Kft., ugyanannyit, mint az előző év azonos időszakában. A TRP Hungary Kft. újfent nettó 25 millióhoz jutott; a vállalkozás tulajdonosi köréhez tartozik Szijjártó Péter testvére, Szijjártó Sarolta, valamint férje, Őry Tamás, aki korábban a 4iG egyik vezető munkatársa volt. A cég korábban tanulmányírással is jutott közpénzhez – oldalanként egymillió forintot kapott egy versenypálya terveiről szóló dokumentációért.

Jelentősen nőtt a Magyar Repülőterekért és Repülésért Alapítvány támogatása is: a tavalyi 10 millió után idén már 40 millió forintot kapott. A Média a Családért Alapítvány 25 millióban részesült, míg a Novák Katalin volt tanácsadójához, Skrabski Fruzsinához köthető Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány 5 millió forint támogatást nyert el. Szintén 5 millió forint jutott a Csáky-Juhász Anna által vezetett Letteramanti Kft.-nek, valamint a nagyvázsonyi Iratmentő Alapítványnak és a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítványnak.

A februárban kiosztott keret legnagyobb része, 50 millió forint a Magyar Úszó Szövetséghez került. Emellett 20 millióval támogatták a Szépművészeti Múzeumhoz köthető Kultúra 2008 Művészeti és Szolgáltató NKft.-t is. A Vadnai Olimpiai Felkészülési Alapítvány – amely Vadnai Benjámin vitorlázó felkészülését segíti – a korábbiaknál nagyobb, 10 milliós támogatásban részesült.

A Hangos Szó Kft. is visszatérő kedvezményezett: a cég az Ismerős Arcok zenekarhoz köthető, amelynek Nélküled című dala a NER egyik nem hivatalos himnuszává vált. A vállalkozás tulajdonosa, Galambos Nándor basszusgitáros és felesége most nettó 15 millió forint támogatást kapott.