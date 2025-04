Munkásokat szállító buszt ért orosz dróntámadás Ukrajnában, kilenc ember meghalt

Oroszország;Ukrajna;dróntámadás;

2025-04-23 13:03:00 CEST

Az ukrán légierő szerint az éjszaka folyamán az orosz hadsereg 134 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen.

Tömeges dróncsapás ért több ukrán megyét, kilencen meghaltak és legalább harmincan megsebesültek egy munkásokat szállító buszt ért találat miatt – közölték katonai és helyi közigazgatási forrásokra hivatkozva vezető ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának szerda reggeli jelentése szerint

az éjszaka folyamán az orosz hadsereg 134 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem 67 harci drónt lelőtt, 47 úgynevezett megtévesztő drón pedig „negatív következmények nélkül” eltűnt a radarokról.

Az orosz légitámadás Harkiv, Poltava, Donyeck, Odessza, Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében okozott károkat – áll a légierő hivatalos közleményében.

Ukrán hírforrások Szerhij Liszak katonai kormányzó, illetve a katasztrófavédelem Telegramon közzétett információi alapján arról számoltak be, hogy április 23-án reggel 9 ember meghalt és legalább 30 megsebesült a Dnyipropetrovszk megyei Marhanec városára mért orosz dróncsapások következtében. A megye vezetője azt is közölte, hogy a dróncsapás egy vállalat alkalmazottait szállító buszt ért. Ezenkívül egy mezőgazdasági vállalatba is drón csapódott, ennek következtében tűz keletkezett és ketten megsebesültek.

Poltava környékén hat ember sebesült meg a szerda éjszakai orosz dróntámadásban – közölte Volodimir Kohut megbízott katonai kormányzó a Telegramon. A lelőtt drónok roncsai és a közvetlen találatok többszintes lakóépületekben, magánházakban és raktárépületekben okoztak károkat.

Oleh Kiper katonai kormányzó tájékoztatása szerint április 23-án éjjel az orosz csapatok újabb dróntámadást hajtottak végre Odessza ellen, melynek során ketten megsebesültek. A csapás polgári objektumokat rongált meg a külvárosban, több lakóépületben és ipari létesítményekben is felcsaptak a lángok.