Vírusmarketing

Ha még emlékszünk, Nagy István agrárminiszter volt az, aki 2018-ban parlamenti meghallgatásán nyekk nélkül kijelentette, hogy a Heves-megyében akkoriban taroló sertéspestist egy „migráns vagy vendégmunkás” által eldobott szendvics okozta.

Hála istennek, most valahogy nem jutott eszébe, hogy a ragályos száj-és körömfájás járvány a harmadik világbeli munkaerőt alkalmazó katódgyárak környékén robbant be.

Igaz, akkor a sertéspestisnél is keményebben dühöngött a migránskampány és Nagy sem volt rest kivenni a részét a gyűlöletkampányból. Most viszont változott a helyzet. A száj-és körömfájás járvány helyszínén, a Szigetközben lévő akkumulátorgyárakat a kormány gründolta, és kormányközeli cégek toborozták oda a térséget elárasztó harmadik világbeli munkaerőt.

Szóval a száj-és körömfájás ügyében a vendégmunkás-migránsokra most, khm, nem célszerű rákenni a felelősséget. Ennek megfelelően Nagy a felelős államférfi pózába vágta magát és – helyesen - nem is bocsátkozott feltételezésekbe. A valóság ugyanis az, hogy a ragályos száj-és körömfájás ezerféle úton-módon bejuthatott és néhány évtizedenként be is jut a világ országaiba. Az más kérdés, hogy az agrárium bajuszos Müller Cecíliája helyett most mások terítik az újabb típusú összeesküvés elméletet.

Persze a konkrét bioterrorizmussal való vádaskodás jóval meredekebb dolog, mint az eddigi jobbára elvont, ideológiai gyűlöletkeltés. Itt ugyanis konkrét, fizikai bizonyítékot is kellene produkálni. Pontosan ezért az ilyen „csomagot” célszerű volt suttogó kampány formájában útnak bocsátani.

Előbb Gulyás Gergely a Kormányinfón elkezdett fennhangon találgatni, hogy esetleg a járvány esetleg nem egy kémcsőben jött-e létre? Bár Kemenesi Gábor virológus visszakézből cáfolta ezt a primitív, orosz mintájú, a szakirodalomban csak „lableak-theory” néven ismert, eredetileg a covid, vagy a nem létező ukrán biolaborok kapcsán bedobott összeesküvés elméletet, a Facebookon pillanatok alatt elterjedt, hogy érdekes mód csak a „békepárti” Szlovákiában és Magyarországon tarol a kór. Ami persze nem igaz, de a célközönség érti az üzenetet: nyilván Ukrajna és/vagy Brüsszel ügynökei köhögték teli a Szigetköz állattelepeit. Brüsszel pedig mivel egyenlő? Hát persze, hogy a legnagyobb ellenzéki párttal.

Legutóbb a Magyar Nemzet szállt be a rémhírterjesztők sorába. Miután Nagy István agrárminiszter fogadkozásai ellenére újabb telepen, Rábapatonyán ütött be a vész, a NER-Pravda elkezdett arra célozgatni, hogy talán a Partizán stábja adta át a kórt – látványosan illusztrálva, hogy az MN skriblereinek lövése sincs a kérdésről.

Röviden: egy, az állatteleptől több kilométerre lévő irodai interjú semmiféle plusz veszélyt nem jelentett vírus terjedésére. Akkorát semmiképpen, mint amikor Orbán Viktor próbált bejutni az elsőként felfedezett vírusos telepre, hogy ott csinálhasson magáról imázsvideót.

Éppen Nagy István társaságában, aki láthatóan nem tudta, hogy ilyenkor mik az előírások. Szégyenszemre egy ügyeletes állatorvosnak kellett közölni a miniszterelnökkel, hogy nem teheti be a lábát be a telepre.