Az ukrajnai vágóhíd

2025-04-24 06:00:00 CEST

Nem kellett sok hozzá, hogy a Trump-adminisztráció világossá tegye a magyar kormány előtt, mit vár el a jóindulatáért cserébe, ami egy olyan üzleti alapon tárgyaló politikusnál, mint Donald Trump, nagyjából a semmi. Ez a semmi megmutatja Magyarország mai valós súlyát a nemzetközi térben. Amihez magyar részről legfeljebb csak annyit tehetnénk hozzá: Putyinnak egyetlen szavát sem lehet-szabad elhinni, ismerve az ukrajnai orosz bombázások utóbbi napjait. Ha persze az amerikai elnök be akarja csapni magát, a világ kárára és keserű kacagására, ezt megteheti, csak ne csodálkozzon, ha általános utálatra talál. Kiderült, hogy – mint e hasábokon Kiss Andrej írta – ”Ukrajna nem hajlandó fejét lehajtva az amerikai-orosz forgatókönyvben kijelölt vágóhídra vonulni. Erre Zelenszkijnek azért nyílt lehetősége, mert az európai szövetségesek, valamint Kanada, Dél-Korea, Ausztrália és mások, határozottan kiálltak mellette. „Az amerikai elnöknek pedig terve sincs, sőt felkészült, világpolitikában jártas profikból álló csapatot sem volt képes felállítani. Vagy, ha van is elképzelése a háború befejezésére, azt nem meri nyilvánosan vállalni.” Itt a vége a magyar kormánypropaganda egyik felének.

Hanem komolyabb dolgokról van itt szó. Például arról, hogy bár a magyar kormány erőfeszítéseket tesz a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás újjáélesztésére, a Trump adminisztráció április elején közölte, hogy a kérdés „nem aktuális”, ezzel szertefoszlatva a magyar reményeket – írta a VSquare. A kettős adóztatás felszámolása a magyar kormánynak különösen fontos, lévén az amerikai kormányzat súlyos vámok bevezetésével fenyegetőzik mind az Európai Unió, mind Kína termékeit illetően, ezek a vámok pedig komoly veszteségeket okozhatnak Magyarországnak. Orbán Viktor valamiféle „személyes” egyezségben reménykedik, de Magyarország egymagában nem állapodhat meg az Egyesült Államokkal a vámokról, mivel az Európai Unió tagjaként nem tárgyalhatunk velük külön.

A cseppfolyós földgáz (LNG) és az atomenergia szállítójának szerepéért jelentkezett be az Egyesül Államok Európában – derült ki a Budapestre rendelt ideiglenes ügyvivő, Robert Palladino szavaiból a múlt héten. Szerinte az Egyesült Államok nem kíván beleszólni szövetségesei belpolitikájába, de kész határozottan kiállni az amerikai érdekekért. Az Európát célzó amerikai energiaexport növekedését szeretnék látni, valamint az európai védelmi kiadások jelentős növelését, ami az amúgy is gyötrődő magyar költségvetés csődje lenne. Üzent Palladino a keleti nyitásról is, jelezve, hogy vannak területek, ahol nem kívánatosa kínai együttműködés ilyen a digitális technológia, az érzékeny szektorokban. „Erős, szuverén, magabiztos partnereket keresünk..., szövetségeseket, akik hisznek a határokban, a szuverenitásban és magában a Nyugatban” – mondta Palladino.

Politikájávak a kormány maga teremtett szinte reménytelen helyzetet – jóval Ukrajnán túl. Erről a vágóhídról nehéz lesz, ha nem lehetetlen, szabadulni.