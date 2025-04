Sikerült! Összegyűlt a pénz a leukémiás magyar kisfiú amerikai kezelésére

gyermekvédelem;gyűjtés;kezelés;leukémia;

2025-04-23 17:05:00 CEST

Van remény, összesen több mint 31 ezer magánszemély és 46 cég segített.

„Elérkezett a nap, amelyre együtt vártunk. Megcsináltuk. Ma elértük a kampány célját. Nagyon sokszor nyitottuk meg az Excel-táblázatunkat az elmúlt 22 napban, elmondhatatlan érzés, hogy 100,83 százalékot mutat. 1,21 millió dollár gyűlt össze, ez az elmúlt négyhavi átlag árfolyamán számolva több mint 460 millió forint” - jelentette be a Facebookon a család, hogy megvan a pénz a leukémiás kisfiú, Tóth-Helli Ágoston kezelésére.

Még április elején a Népszava számolt be először arról, hogy a tízhónapos kisfiú a leukémia egy ritka és potenciálisan halálos fajtájával küzd, amelyre az Egyesült Államokban egy új immunterápiás kezelés akár életre szóló gyógyulást adhatna. A szülők fél éve jóformán a kórházban élnek gyermekükkel, és most alig négy hetük volt összeszedni az 1,2 millió dollárt a kórházi számlákra, különben a kisfiuknak talán az első születésnapja lehet az utolsó. Lapunk a gyermekvédelem vonatkozásában többször feltette már a kérdést, vajon mennyit ér ma Magyarországon egy élet, hiszen ha sok milliós, sőt, akár milliárdos költségű életmentő kezelésekre szorul valaki - jellemzően ártatlan kisgyermekek - akkor csak a jó szándékú, kispénzű emberek, esetleg szociálisan érzékeny cégek, nagyvonalúbb vállalkozók tudják erre a pénzt összedobni, miközben az összegszinten jelentős közös befizetéseinket kezelő társadalombiztosítás széttárja a kezeit, noha az évi egy-két kivételes esetben, köztük Ágostonéban is igazán megtehetné, hogy fedezze a költségeket.

A leukémiás kisfiú megmentésére széleskörű társadalmi összefogás indult, a gyűjtés ügyét mások mellett felkarolta például Bödőcs Tibor humorista, illetve a Budapest Airport Zrt. elnöke, Lóga Máté is jelezte, hogy licitre bocsátja legszebb reptéri emlékét, a Budapest Airport díszrészvényét, amiből a befolyt pénzt a tízhónapos leukémiás kisfiú amerikai immunterápiájának támogatására használják fel.

A család hétfői beszámolója szerint összesen több mint 31 ezer magánszemély és 46 cég segített anyagi támogatással azért, hogy összejöhessen a szükséges pénz a kisgyermeknek. „Szeretnénk kiemelni a Bosch-t és a Paramount céget, a munkáltatóinkat. Igaz, abban állapodtunk meg velük, hogy nem szeretnék ha ez róluk szólna, ezért minél kevesebbszer említsük meg őket. Mégis most azt érezzük, hogy ennek itt a helye” - tették hozzá, ugyanis a két cég mindent megtett azért, hogy a kampány sikeres legyen. Az egész folyamatnak az alapját adták, egy biztos hátteret biztosítottak már akkor, amikor még csak pár száz követővel rendelkeztek. A bejegyzésben köszönetet mondtak a licit csoportjuk adminjainak, az Angyalok Jótékonysági Licit csoportnak, valamint családjuknak, barátaiknak, és mindenkinek, aki segített. Bár a kisfiú útja még nem ért véget, de most egy nagyon fontos lépés következhet, és a gyűjtést immár lezártnak tekintik.

Az alapítvány bankszámlája tovább fog élni, a licitcsoportban a folyamatban lévő licitek is tovább mennek a megadott lejárati időig. Ezek az összegek is természetesen az alapítvány célja szerint lesznek felhasználva Ágoston gyógyulására - szögezték le. A licitcsoportot szeretnék kiterjeszteni más gyermekek támogatására, ennek a mikéntjéről még folynak az egyeztetések az adminokkal, de hasonló módon szeretnék csinálni, mint ahogy az Angyalok Jótékonysági Licit csoportja működik - írták.