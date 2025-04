Lakatos Mónika nyitott műhelye

cigányság;zene;esélyteremtés;Lakatos Mónika;

2025-04-24 21:34:00 CEST

Ötven előadásból álló Szabolcs-Szatmár-Beregi koncertkörútra indult a Kossuth-díjas és Womex életműdíjas énekesnő, Lakatos Mónika. Célja a cigány nyelv és kulturális örökség megélése mellett az esélyteremtés.

Áprilisban huszonöt, majd júniusban újabb huszonöt előadás következik, amelyeken – a Visit Hungary támogatásával – a régió városai (így Balkány, Ibrány, Nagykálló, Nyírbátor, Vásárosnamény) mellett számos, túlnyomórészt romák lakta kistelepülésre is eljutnak. „A 40-50 perces, interaktív előadásokba a helyi fiatalokat és szüleiket is szeretnénk bevonni” – meséli Rostás Mihály Mazsi, az énekesnő férje és zenésztársa, a turnét szervező Nemzetközi Cigány- és Világzenei Hálózat (ld. keretes írásunkat) vezetője. „A művészet lesz a fókuszban; viszünk hangszereket, együtt tanulunk dalokat és táncokat, de oktatási és szociális kérdésekre is igyekszünk válaszolni, segítséget adni. Egy nyitott műhelyt képzelünk el – tabutémák nélkül.”

Azért választották Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét, mert nagyon sok hátrányos helyzetű ember él ott, akik egyébként nem jutnának kulturális élményhez, nem hallgathatnák élőben egy Kossuth-díjas művész előadását. A program bárki számára teljesen nyitott, és a települési önkormányzatok, iskolák jelentkezéséből úgy látják, a szociálisan nehéz helyzetű nem cigány közösségek érdeklődését is sikerült felkelteni. A mélyszegénység, a munkanélküliség, a szegregáció összetett problémahalmazát ezzel nem tudják megoldani, de nem is ez a cél. Életre szóló élményt, inspirációt szeretnének adni, s ezáltal hozzájárulni az esélyteremtéshez.

Mazsi a gyerekkora jelentős részét Nagyecseden töltötte, így számára különösen ismerős ez a mikrokörnyezet. Mónika ezzel szemben Budapest egyik külső kerületében, Rákosszentmihályon nőtt fel, de ugyancsak hagyományos oláh cigány környezetben. Úgy látják, a cigányság helyzete, problémái mindenütt hasonlóak, és a hagyományok megélése, a cigány nyelv és kultúra életben tartása hozzájárul az életminőség javításához. Mónika felidézi: tizenévesen eszébe sem jutott, hogy zenei pályát válasszon. Saját szórakoztatásukra kezdtek fellépni unokatestvéreivel a Holdvilág Kamaraszínházban, amelynek vezetője, Malgot István benevezte őket az 1996-os Ki mit tud?-ra, amit megnyertek a népdal kategóriában. Ezután ismerte meg Mazsit, és lányuk születése után már tudatosabban, önképzéssel építették zenei pályájukat.

„Mindaz, amit átélünk, megtapasztalunk, előbb-utóbb megjelenik a dalainkban, és fordítva: dalaink, táncaink hatnak a mindennapi életünkre” – mondja Mónika, aki férjével és közvetlen családtagjaival cigányul beszél, de közben magyarságára is nagyon büszke. "Két világ áll nyitva előttem” – vallja. „Én ma is cigányul gondolkodom: ha magyarul beszélek, folyamatosan tolmácsolok magamnak” – teszi hozzá Mazsi, aki szerint a kiemelten fontos a romani nyelv megtartása, mert a nyelvvel együtt rengeteg szokás és az egész kultúra eltűnhet. De tapasztalata szerint a zene és tánc még azokon a településeken is éltető erő, ahol már nem beszélik a cigány nyelvet.

A szabolcsi régióban idén nemcsak duóban koncerteznek, hanem az év folyamán – a Nemzeti Kulturális Alap és a MOL Új Európa Alapítvány támogatásával – a többi, hozzájuk köthető formációval (Romengo, Lakatos Mónika és a Cigány Hangok, Lakatos Mónika FolkTrio) is terveznek turnékat. Júliusban Japánban koncerteznek, októberben pedig – Vári Zsolt festőművésszel közösen – három előadásuk lesz Indiában, ahol a cigány kultúrát a zene és a képzőművészet mellett divat és gasztronómia is reprezentálja.