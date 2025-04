„Kiirtom a Gyurcsány-családot” – Antiszemita szöveget és horogkeresztet firkáltak a DK csepeli irodájára

Csepel;rongálás;Demokratikus Koalíció;gyűlöletkeltés;

2025-04-24 13:51:00 CEST

Az ellenzéki párt az Orbán-kormány gyűlöletkeltő politikáját hibáztatja.

Ismét bemocskolták a Demokratikus Koalíció (DK) csepeli irodájának kirakatát: ismeretlenek horogkeresztet és gyalázkodó szavakat firkáltak az ajtóra – közölte a párt országgyűlési képviselőjelöltje egy, lapunknak is elküldött nyilatkozatában. Vadai Attila jelezte, hogy mindez nem először történt meg, és ahogy korábban, most is eltávolítják a feliratokat. Az ellenzéki politikus szerint az Orbán-rendszer történelmi bűne, hogy idáig fajult a közbeszéd Magyarországon. Úgy véli, a csepeli DK-irodára firkált üzenetek nem pusztán rongálás céljából készültek, hanem a kormány 15 éve tartó gyűlöletkeltő politikájának eredményeként születtek. „Egy sötét múlt sötét jelképei térnek vissza, a kormány pedig cinkos hallgatásával bátorítja azokat, akik a félelmet és az erőszakot képviselik” – fogalmazott Vadai Attila.

Az ismeretlen elkövető az iroda ajtajára azt írta, hogy a DK elnöke állítása szerint megölte testvéreit és szüleit, emiatt: „kiirtom a Gyurcsány-családot! Meg baszlak majd! Le fogom vágni a zsidó fejedet.”