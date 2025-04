Diákváros-gyurma

kisajátítás;Diákváros;

2025-04-25 06:00:00 CEST

A Fidesz nagy zavarodottságában tavaly felült a megfizethető lakás vonatra. Nem mintha egy kicsit is érdekelné a társadalmi mobilizáció, az egyik albérletből a másikba vándorlók, a lakásvesztők, az első otthonról csak távolról álmodozók népes tábora. Az egyetemisták is csak annyira, hogy kevés legyen belőlük, azok is lehetőleg saját akolba hajtott intézményekben, nem sok eredeti gondolattal.

Az engedelmes népi háttér azonban kezd fogyatkozni. A gyűlöletgyártás mellé kell valami lobogtatható pozitív üzenet, amire a régi-új ellenzék se fanyaloghat. Mert ugye a budai Várnegyed átfazonírozása, vagy Rákosrendező arab kézbe adása nem sorolható ide. Ahogy a dubaji felvásárlás elakadt, úgy a kínai Fudan Egyetemet se sikerült átverni. A külföldi térfoglalási kísérletek a társadalom legérzékenyebb stresszpontjainak bizonyultak. Orbán pedig még nem billent át teljesen a politikai józanság határán és leállt.

De persze nem engedett el semmit. Az olimpiai vágy is ott kushad a lélekbelsőben, ahogy a hatalom iránti kényszeres vonzódás is. Ráadásul kint nyüszítenek az állami megrendelés nélkül maradt NER-vállalkozások. S ebből a sötét gomolyagból születnek az új tervek, vagy legalábbis újra rajzolják a régieket. Így jött ismét képbe a Diákváros ügye.

A koncepció már 2017-ben megszületett, az Orbán-kormány elfogadott egy nagy ívű, 220 milliárd forintos kollégiumfejlesztési stratégiát. 2018-ban törvényt is hoztak, amelynek mellékletében meghatározták a több ütemben megépülő új kollégiumi negyed helyét, véletlenül éppen ott, ahová korábban az olimpiai falut tervezték. (A kollégiumok kiváló sportolói szállások lehetnek.) A leendő diákvároshoz a bedőlt Quaestor vagyonából vásárolták meg a Soroksári út melletti egykori Duna City projekt telkeket 18,1 milliárdért. A 135 hektáros gazos, szemetes terület felvirágoztatására kiírt városfejlesztési pályázatot megnyerő oslói Snohetta építésziroda varázslatos terveket készített. Aztán ezt az egészet dobták volna a kukába, mert a kínai Fudannak kellett a hely. A 17,8 hektáros ingatlanvagyont be is söpörték a Fudan Alapítványba, megtoldva 6 milliárdos fejlesztési forrással. A 2022-es kampányhevület azonban elsöpörte a kínai tervet.

Most újrahasznosítanák. Elvégre 12 ezer új kollégiumi férőhely építésére nem mondhat nemet se a régi, se az új ellenzék . A telkek már részben megvannak, tervek is készültek. Igaz, kell rajta farigcsálni, mert annyi pénz azért nincsen, hiszen kell a Városliget további beépítésére, a Várra, meg Hatvanpusztára. Kicsit leegyszerűsítik, azután kiadják a kivitelezést a NER-bagázsnak gebinbe. A lakhatási válság komplex kezelésére nem lesz alkalmas, de jó szolgálatot tehet látványos szépségtapaszként. Ráadásul meg lehetett szerezni vele a Fudan-beruházást megakasztó fővárosi és ferencvárosi önkormányzati ingatlanokat is. Már ki is sajátították. A tervek persze még változhatnak, ahogy eddig is tették. De a terület most már tokkal vonóval az övék, építhetnek rá bármit, akár kínai, arab vagy orosz negyedet. Kormány-tetszés szerint.