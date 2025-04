A balsors hete

hazugságvizsgáló;

2025-04-26 06:00:00 CEST

Hazugságvizsgáló

Azt állította Orbán Viktor (egy pilisvörösvári fórumon), hogy „furcsa dolog: a magyar nemzetnek azok is a részei, akik egyébként egyáltalán nem érzik jól magukat velünk egy nemzetben. Ők is benne vannak a nemzetben, mint a balsors a himnuszban”.

Ezzel szemben a tény az, hogy ez nem furcsa dolog, hanem éppen ez a természetes. Egy családban sem érzi jól magát minden családtag, hát még a nemzetben, de attól még a része marad. A furcsa vagy inkább felháborító az, hogy Orbán saját magát a víg esztendővel azonosítja, míg az ellenzéket a balsorssal. Ha valami nemzetietlen, akkor ez az.

Azt is állította a miniszterelnök (ugyanott), hogy „mi, a Fidesz-KDNP lehetünk ellenzékben, de a haza nem, mert a hazát szolgálni kell. Akkor is, ha hatalmon vagy, akkor is, ha ellenzékben. Ezt ők nem értik”.

Ezzel szemben a tény az, hogy értik, és soha nem a hazát bírálják, hanem Orbán politikáját és gyakorlatát. Éppen a jobb sorsra érdemes haza érdekében, amelynek jót tenne, ha végre ő lenne ellenzékben.

Azt állította továbbá Orbán (ugyancsak Pilisvörösváron), hogy „Kollár Kinga, meg a többi Dé… tiszás fölkelt reggel Brüsszelben, és havi 7-8-9 millió forintért egyfolytában azon dolgoztak, hogy nekünk rossz legyen. Hogy a kórházakat ne hozzák rendbe”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem azon dolgoztak, még csak nem is mondtak ilyet, csupán azt, hogy mivel az Orbán-kormány évek óta nem teljesíti az uniós feltételeket, elestünk a fejlesztésekhez szükséges forrásoktól. Magyar Péter többször is azt követelte, hogy a kormány lépjen be az Európai Ügyészségbe, és egyezzen meg az unióval a befagyasztott támogatások folyósításáról, de ha erre nem hajlandó, akkor a Tisza majd megteszi ezt. Mellesleg morzsoljunk el egy könnycseppet szegény miniszterelnökért, aki csak havi 7 millió 140 ezer forintot keres. Nem csoda, hogy még megtakarítása sincsen. De majd Deutsch Tamás, fideszes európai képviselő, a maga 7-8-9 milliójából biztos kisegíti.

Azt állította ezen kívül a kormányfő (az EU-ból való esetleges kilépésünkről, azt hozva fel ellenérvként, hogy exportunk 85%-a oda irányul), hogy „meg kell várni azt a pontot, amikor a belül levésnek a hozama kisebb, mint ha kívül lennénk, és ez nagyon messze van szerintem. De mit kell csinálni akkor, ha belül vagy, és az nem jó? Hát meg kell változtatni”.

Ezzel szemben a tény az, hogy az uniós tagság nemcsak hozam kérdése, vagyis nemcsak anyagi, hanem erkölcsi, kulturális és biztonsági kérdés is. Aki ezt nem tudja, az nem politikus. Aki tudja, de nem mondja, az hazug és erkölcstelen politikus. Egyébként meg az, hogy belül vagyunk, nekünk jó. Még az Orbán-dinasztiának is.

Azt állította Orbán (a Kossuth rádióban, Ukrajna uniós felvétele ellen érvelve), hogy „bennünket sem a két szép szemünkért vettek föl az unióba, a nyugatiak ezzel jól jártak, nem velünk akartak jót tenni”.

Ezzel szemben a tény az, hogy Ukrajna felvétele erősítené az Európai Uniót, az orosz érdekszférába való visszalökése pedig egyértelműen gyengítené. Még ha Orbánnak nem tetszik is az ukránok két szép szeme és hősies önfeláldozása.

–

