A család két szülőre lett kitalálva, de rengetegen küzdenek egyedül

Gyenge-Rusz Anett nagyon szép sikerekre emlékszik vissza. Nemrég egy a két kislányával egyedül maradt hajdú-bihari anyuka nyakába szakadt minden, még az apa által felvett hitel is. Neki is dönteni kellett, hogy ételt, játékot, ruhát vesz, vagy számlákat fizet. Elérhetetlen álomnak tűnt számára például a nekünk hétköznapinak számító étkezőasztal. Nagyon sok támogatást kaptak, sőt egy összefogásnak köszönhetően önkéntesek teljesen komfortossá teszik a házukat. Ők úgy kerültek le az oldalukról, hogy rendbe jött az életük.Ráadásul az anyagi segítség csak az egyik oldal, teszi hozzá Nagy Anna. A másik, hogy olyan közösséget biztosítanak ezeknek a családoknak, ahol nem érzik, hogy egyedül vannak, hogy ez csak velük történt meg, hogy kihúzták a lábuk alól a talajt. Az Egyszülős Központban rendszeres közösségi rendezvények, családi napok vannak, jóga, kirándulás, workshopok, angoltanfolyam. És bár remek, ha kikapcsolódik az ember, legalább ugyanolyan fontos, hogy olyan családokkal van együtt, akiknek nem kell elmagyarázni, milyen az egyszülős helyzet, mert a másik pontosan érti, miről beszél. Ez néha minden szakértői segítségnél többet ér. Nem csak Magyarországon, sehol nem könnyű egyszülős családot vezetni, hisz a család két szülőre lett kitalálva. Amikor két ember feladatát éveken át egy látja el, az mentálisan is megnehezíti ezeknek az embereknek az életét.

Eddig 800 család volt fent az oldalukon, ennyien kaptak ilyen módon támogatást. Most 43 család van a látómezejükben, ebből 17 olyan, ahol egyedülálló felnőtt van a középpontban: zömmel anyuka, de van nagymama és édesapa is. Olyan, mélyszegénységben élő családok kerülhetnek hozzájuk, ahol kiskorú van, éppen azért, hogy nekik legyen esélyük kitörni. A támogatás náluk a következőképpen működik: a családsegítő, vagy a védőnő jelzi feléjük, hogy az adott család valóban mélyszegénységben vagy nagyon rossz körülmények között él. A kapcsolattartó kollégák beszélnek a családdal, ezt követően kerülhetnek fel a honlapra.

Vagy ha igen, aznap nem tudnak kenyeret venni. – Egyedülálló a kezdeményezésünk. Spitzer Györgyi, vagy ahogy mások ismerik, Soma Mamagésa nevéhez fűződik. Ő korábban önkénteskedett az ózdi Hétes-telepen, majd az akkori tapasztalatai­ból inspirálódva álmodta meg az alapítványt. Kifejezetten olyan szervezetet akart létrehozni, hogy a támogató és a támogatott fél kapcsolódjon össze közvetlenül, és az alapítványon ne folyjon át adomány, pénz. A támogató jelentkezik egy számára szimpatikus családhoz, pénzzel, csomaggal segíti őket. Akár személyesen is találkozhatnak, ha mindketten szeretnék – avat be a részletekbe.

