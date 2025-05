Fonóhangulat és a fordított színezés varázsa

közösségi tér;Kornél galéria bolt és kávézó;színező;foltrajzolás;gerilla horgolás;

2025-04-27 11:30:00 CEST

Az Interaktív Folt-Firkantó projekt egy inverz színező, azaz adott az alap, a színes foltok, melyeket mi tölthetünk, egészíthetünk ki a kreativitásunkkal. A Föld napján egy különleges workshoppal nyílt meg Bogó Krisztina grafikus, művésztanár kiállítása a budai KORNÉL Galéria, Bolt és Kávézóban: az alkalomra az alkotó nagy formátumú Föld Folt Firkantókat készített, melyeknek növény-, állat-, gomba- és egyéb formáit a vendégek közösen színezhették, alakíthatták a falakon.

A Kosztolányi Dezső tér 4. alatt, a Feneketlen-tónál található KORNÉL nem csak Esti Kornél és az unikornisok szellemisége, a kortárs kézművesek, grafikusok itt megvásárolható kincsei vagy a csodás kávés italok miatt különleges: olyan eseményeknek is helyet adnak, melyek a szomszédságot erősítik, avagy éppen meghitt közös tevékenységekkel az emberek közti finom fonalakat szövik újra. Például a rendhagyó kiállításmegnyitón, melyen a grafikusművész és illusztrátor Bogó Krisztina a saját műveinek közös kiszínezésére, átrajzolására invitált. Akár spontán tért be valaki a kávézóba, biciklizés vagy kutyasétáltatás közben, akár a Föld napján keresett családi programot, sokan örömmel kapcsolódtak be az együtt rajzolásba. A színes foltokból mókás arcok, macskák, madarak, krokodil, dinó, fák, virágok és más csodák születtek élőben. Közben azt is megtapasztalhattuk, hogy a fordított színezés nemcsak felszabadítja a gátlásokat, segíti az elmélyülést vagy a flow-élmény megélését, de roppant szórakoztató időtöltés is.

– A módszert én magam is használom, három éve nyáron kezdtem el stresszoldás gyanánt, illetve új karaktereket és színkombinációkat keresve – meséli Bogó Krisztina grafikus. – Sokáig csak a foltok voltak, később alakítottam őket figurákká. A paca- vagy foltrajzolást (angolul blob) alkalmazom a művészeti oktatásban is, merthogy mivel művésztanár is vagyok: jelenleg felnőttoktatásban tanítok a Corvin Rajziskolában itt a kerületben, előtte a Jelky András Szakgimnáziumban és az ELTE tanárképzőn is voltam óraadó.

Ezt a feladatot szoktam például mostanában az animációt tanuló diákoknak kiadni, ők is nagyon élvezik. Gyerekként én ösztönösen csináltam, emlékszem olyan festőórára, ahol a keverőpapíron maradt foltokat kicsit kiegészítettem, nagyon jó élmény volt. Nem volt bennem stressz, hogy ez egy végleges rajz, lehetett csak úgy alkotni, szabadon. Ezt az érzést hozza vissza és fontos eszköz számomra a vázlatfüzet, azaz a sketchbook is. Azt mindig csak magamnak rajzolom, és a vázlatokból később születhetnek munkák – meséli a művész, akinek több vázlatfüzete is a kiállítás része, ezt a bensőséges alkotófolyamatot is megosztja a közönséggel.

– A színező eleve egy relaxáló-, stresszoldó eszköz, de a foltrajzolás inkább kreativitásfejlesztő, emellett bátorságot is tud adni annak, aki nem mer rajzolni, mert itt van egy alap, amit kiegészíthet.

Én mindenkit biztatok is, ér kimenni a vonalból, a foltokból, nem kell tökéletesnek lennie a rajzoknak.

Folt-Tetris, szabadon

Bár a foltok ugyanazok, mégis mindenkinek nagyon egyedi lesz a kézjegye a papíron, attól függően, milyen figurákat lát bele. Kicsit olyan, akár egy Rorschach-teszt, jegyezzük meg, hiszen a foltokból mindenki mást hoz ki – avagy a foltok belőle –, és Kriszti szerint egy rajzelemző sokat tudna elmondani az illetőről, akár abból is, mennyit színez ki, vonalaz-e vagy satíroz. Ha pedig a foltok oldaláról nézzük, a pacák sokasága egyfajta rendezettségben, különös harmóniában áll össze, akár a természeti világunk.

– Engem az alkotásban sokszor az utazások ihletnek meg, akár ott helyszínen rajzolok valamit a látványból vagy a mindennapi jelenségekből. A diplomaprojektemben például buszos történetek szerepeltek (Emberek a hetesen projekt) – folytatja Kriszti. – Indonéziában tanultam két évig, abból is sokszor merítek, ha direktben nem is jelenik meg ebben a projektben. Az oktatás is inspirál, a diákok miatt mindig fejlesztenem, csiszolnom kell a tudásomat. A barátokkal sokat túrázunk, például a levelek a vázlatfüzetemben az Őrségből vannak. Most a medvehagymák miatt kirándultam két hete a Kis-Gerecsébe. Ezek hétvégi kirándulások, de előfordul, hogy felmegyek a Gellért-hegyre, onnan lesétálok, egy délelőttöt eltöltök így, közben megállok rajzolni. Az otthonomban van sok gyűjtött dolog, köztük kövek, mindenféle pici tárgyak, sokféle fajta emlék, amikkel körülveszem és inspirálom magamat. Amikor foltokat rajzolok, abban is van egy belső logikám, hogy két ugyanolyan színű nem kerülhet egymás mellé, és az egyik folt az körülveszi a másikat, így kialakul egyfajta kiegyensúlyozottság. Sok mindent csinálok az életben, táncolok is, van egy improvizációs gyakorlat, egy szoborjáték, ahol valaki kitart egy pózt, és a létrejött tereket kitölti a másik. Ilyen érzés van ezekben a grafikákban, egyfajta Tetris, csak szabadon. Számomra is van még sok lehetőség ebben a projektben, akár témában, akár felületben, vagy a közösségi rajzolás alkalmain, ahol az emberek közvetlenül kapcsolódhatnak a műveimhez.

– Ha már a Föld napján beszélgetünk, milyen érzetei vannak a bolygóval kapcsolatban? – kérdeztük a művésztől.

– Vannak alapvető dolgok, amiket megteszek a saját ökológiai lábnyomom csökkentéséért, és szerencsés vagyok, hogy a baráti körömben és azokban a közösségekben, ahova én járok, ezeket szintén fontosnak tartják. De mindig úgy érzem, a változást csak a nagyobb tömegek tudnák elérni, globális szinten. Olvasok is a témáról, bár mértékkel, mert nagyon elfogna a szomorúság. Van bennem klímaszorongás, ha arra gondolok, hogy szeretnék én is családot, gyereket. Nehéz úgy tervezni, hogy a jövő nem túl biztató, még ha maradnak is kis szigetek, ahová vissza lehet vonulni. Van otthon egy vastag illusztrációs könyvünk, ami a bolygó születését írja le, a grafikus személyes történetét és a nagy fajkihalásokat. Mégsem elkeseredett, olyan szépen fejezi ki azt, hogy elfogadja, amik a múltban történtek, a jövő bizonytalan, csak a most van, ebben kell boldogulnunk.

Nagyinégyzet a köbön

A KORNÉL-ban nemcsak együtt rajzolni, hanem tűzzománcot égetni vagy akár horgolni is lehet. Most éppen „nagyinégyzeteket” gyűjtenek, hogy a kávézó előtti fa törzsét a madarak és fák napján, május 10-én színes horgolásokkal beborítsák.– Ezt a kísérleti projektet régóta szeretnénk megvalósítani, és most a Bartók Béla Boulevard Egyesület támogatását is elnyerte – meséli Vágó Marianna Rita, a KORNÉL tulajdonos-üzletvezetője és programjainak megálmodója. – Bárki behozhatja nekünk a saját nagyinégyzetét, ami lehet más minta, kör vagy virág is. Ha pedig közösségben szeretne horgolni, nálunk arra is van lehetőség, adunk hozzá tűt, fonalat. A Horgolda-gyűjtési akciónkkal a fák védelmére szeretnénk felhívni a figyelmet. Sokszor az emberek jártukban-keltükben észre sem veszik, hogy fák, bokrok, növények vesznek minket körbe, és ez egy picit megállítja őket.

Külföldön már több helyen látni ilyen horgolással borított fákat, ez egy kedves, jó gyakorlat. Szeretnénk folytatni ősszel, és iskolákat, kézművesköröket bevonva horgolásokat gyűjteni, majd a Bartók Béla út több pontján kijelölni fákat, melyeket adventkor feldíszítenénk.

A KORNÉL közösségi kézműves programjai iránt sokan érdeklődnek, köztük férfiak is. Van igény az emberekben, hogy kávézás közben együtt barkácsoljanak, kézimunkázzanak, mint egy fonóban. Ehhez kapcsolódik a következő kiállításuk is, mely május 14-én nyílik a kerületben működő Képszövő Műhely alkotásaiból. Siklósi Krisztina, a szövőműhely vezetője segítségével ki is lehet próbálni a szövést, kis szövőszékeken, és ha valaki hoz saját mintát, abban is segítenek, hogy ezt meg tudja csinálni.

– Anyák napja előtt a szomszédos kozmetikával együttműködve szeretnénk egy bőrápolási tanácsadást tartani anyukáknak, nagymamáknak. Folytatódik a népszerű meseterápiás workshopunk is Bánosi Eszterrel – sorolja programjaikat Vágó Marianna Rita. – Az Eleven Tavasz kerületi eseménysorozatra készülünk egy analóg fotós programmal, felelevenítve azt a hagyományt, ahogy régen a porták előtt beállított, fekete-fehér képeket készítettek a kávézó vendégeiről vagy a hentesbolt tulajdonosáról. Iby András, aki 20 éve foglalkozik fotózással, köztük régi analóg eljárásokkal, május 29-én fog erről előadást tartani, és május 31-én lesz lehetőség vele fényképezkedésre is, amire érdemes regisztrálni.

Nyáron aztán két hónapra a falat „megnyitjuk” a kerületi művészek számára, akik autodidakta módon képződnek, vagy még kezdők.

Sok jelentkezőnk van, aki szeretne nálunk kiállítani, bemutatkozni, így hetente váltják majd egymást. Szerencsére könnyű gyorsan átrendezni, és egyszerűbb is kitenni az alkotásokat, amióta mágnesfalunk van, erre tavaly kaptunk támogatást az újbudai önkormányzattól. A sütikben is mindig vannak szezonális újdonságok, gazdag a „mentes”-kínálatunk, nemrég szendvicseket is elkezdtünk kínálni. Április végéig tart még a Kék Keksz akciónk, aki ilyet vásárol, az Autistic Art Alapítványt támogatja. Nyáron jönnek új jeges italok, most már cold brew-t is lehet nálunk inni. Van egy képzett baristánk, de a többiek is szeretnek kísérletezni, most például összeöntötték a cold brew-t a szénsavas mangóitalunkkal, jó kis frissítő ital lett belőle. Mi a hely egyik specialitását, a Kornéliát, az isteni levendulás kapucsínót kóstoltuk, amit tejhabvirág és levendulaszirmok díszítettek. A beszélgetésünk közben egyre többen, fiatalok és idősebbek is színeztek az asztaloknál és a falakra kitett nagy Folt-Firkantókon, amit annyira megszerettünk, hogy haza is hoztunk pár színezőlapot és inspirációként egy BogoArt printet Krisztitől.